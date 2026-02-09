Ajker Patrika
ঢাকা

‘কারচুপি করে জয়ী হলে কীভাবে রাজনীতি করেন দেখে নেব’

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
‘কারচুপি করে জয়ী হলে কীভাবে রাজনীতি করেন দেখে নেব’
সাভারে ১১ দলীয় জোট প্রার্থীর ইশতেহার ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘কেউ যদি মনে করেন, ঢাকা-১৯ আসনে ভোটকেন্দ্র দখল করে জিতবেন, তা ভুলে যান। এটি হচ্ছে শাপলা কলি ও ১১ দলীয় জোটের আসন। আমরা ভোটকেন্দ্রে হাজির থাকব, কেউ যেন এই দুঃসাহস না করেন।’

আজ সোমবার সাভারে ঢাকা-১৯ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক দিলশানা পারুল নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে দিলশানা পারুল তাঁর ইশতেহারে উল্লেখ করেন, তিনি বিজয়ী হলে সাভারকে চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও মাদকমুক্ত করবেন। ইশতেহারে তিনি সাভারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বংশী ও তুরাগ নদ-নদীকে দূষণ এবং দখলমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

দিলশানা পারুল বলেন, ‘ভোটাররা নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে ভোট দেবেন। ভোটারদের ভোট যাতে ভোট বাক্সে থাকে, তা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার যদি না পারে, কোনো একটা দলের দিকে যদি ঝুঁকে যায়, ভোট গণনায় যদি এদিক-ওদিক করে, তাহলে আমরা তা ঠেকাব। এবার ভোটকেন্দ্রে অন্য রকম কিছু করার আগে চিন্তা করতে হবে। এবার ভোট কিন্তু সহজ হবে না।’

এনসিপির এ নেত্রী বলেন, ‘বিএনপি ১৭ বছরে যে কাজ করতে পারেনি, ২১ দিন রক্ত দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করে তার মধ্য দিয়ে এনসিপি তৈরি হয়েছে। ঢাকা-১৯ আসনে কারচুপি করে বিজয়ী হলে পাঁচ বছর কীভাবে রাজনীতি করেন, আমরা তা দেখে নেব।’

দিলশানা পারুল আরও বলেন, ‘আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলাম, একটি ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের কারচুপি ও জবরদখলের চেষ্টা করলে তাদের জন্য পাল্টা থ্রেট দিয়ে রাখলাম। আমরা জুলাই অভ্যুত্থানে রক্ত দিয়ে, আন্দোলন করে তারপর মাঠে এসেছি।

এমনি এমনি নয়। মনে রাখবেন, দিলশানা পারুলরা ভয় পায় না।’ এ সময় তিনি তাঁর সমর্থক, ভোটার ও এজেন্টদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ করেন বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।

বিষয়:

বিএনপিঢাকা বিভাগসাভারভোটজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মোবাইল নিতে বাধা নেই: ইসি সানাউল্লাহ

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

বাংলাদেশেই বিশ্বের প্রথম নির্বাচন, যেখানে ফলাফল নির্ধারণ করবে জেন-জি

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

সম্পর্কিত

টাঙ্গাইলে নির্বাচনী মিছিলে অসুস্থ হয়ে ২ জনের মৃত্যু

টাঙ্গাইলে নির্বাচনী মিছিলে অসুস্থ হয়ে ২ জনের মৃত্যু

‘কারচুপি করে জয়ী হলে কীভাবে রাজনীতি করেন দেখে নেব’

‘কারচুপি করে জয়ী হলে কীভাবে রাজনীতি করেন দেখে নেব’

টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশের আগে গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণে দগ্ধ ১৮

টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশের আগে গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণে দগ্ধ ১৮

বাউফলে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে লাথি মেরে আহত করার অভিযোগে জামায়াতের বিক্ষোভ

বাউফলে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে লাথি মেরে আহত করার অভিযোগে জামায়াতের বিক্ষোভ