Ajker Patrika
ঢাকা

টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশের আগে গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণে দগ্ধ ১৮

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধিঢামেক প্রতিবেদক
টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশের আগে গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণে দগ্ধ ১৮
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন দগ্ধ বিএনপির নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশে যাওয়ার প্রস্তুতির সময় গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণে অন্তত ১৮ কর্মী-সমর্থক দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে টঙ্গী বাজার সেনাকল্যাণ গার্মেন্টসের সামনে একটি ক্লাবঘরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন ইমাম হোসেন (১৪), নির্জন (২২), মারুফ (২২), রুবেল (৩৪), আলামিন (২১), শাওন (২০), মিনহাজ (১৭), হাসনাত (২২), সিয়াম (১৬), তাসিন (১৮), বিজয় (১৬), রাফি (১২), রমজান (১৮), আকাশ (১৮), অনিক (২৭), হাসু (৩৮) ও হাসনাত (১৮)।

গাজীপুর-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিম রনির সমর্থক মো. রবিউল ইসলাম জানান, আজ সোমবার বিকেলে টঙ্গী চেরাগআলী এলাকায় বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল করিম রনির সমাবেশ ছিল। সেই সমাবেশে যাওয়ার জন্য তাঁদের নেতা সুমন সরকারের সব লোক জড় হন টঙ্গী সেনাকল্যাণ মার্কেটে এলাকার। অসংখ্য নেতা-কর্মী-সমর্থক প্রস্তুতি নেন। এর আগে থেকেই গ্যাস বেলুন প্রস্তুত করে রাখা ছিল সেখানকার একটি ক্লাবঘরে। বেলুনগুলো নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সমাবেশস্থলে। রওনা হওয়ার আগমুহূর্তে ক্লাবঘরে রাখা সেই গ্যাস বেলুন বের করতে যান কর্মী-সমর্থকেরা। এ সময় তাড়াহুড়ায় সেই গ্যাস বেলুন ফেটে যায় এবং মুহূর্তেই আগুন ধরে পুরো রুমে। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের হাত-পা ও মুখ ঝলসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।

দগ্ধরা জানান, ক্লাবঘরে প্রায় ২০০-৩০০ বেলুন রাখা ছিল। তবে সেগুলো যে গ্যাস বেলুন, সেটি তাঁরা জানতেন না। তাঁরা ধারণা করেছিলেন, সেগুলো ডেকোরেশনের জন্য ফুলিয়ে রাখা সাধারণ বেলুন। কয়েকজন তাড়াহুড়া করে বেলুন নেওয়ার সময় ফেটে যায় এবং দুর্ঘটনা ঘটে।

বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানান, দগ্ধ অন্তত ১৮ জন হাসপাতালে এসেছেন। তাঁদের সবার হাতে-মুখে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঝলসে গেছে। তাঁদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

গাজীপুরবিএনপিটঙ্গীঢাকা বিভাগনির্বাচনবিস্ফোরণত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মোবাইল নিতে বাধা নেই: ইসি সানাউল্লাহ

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

বাংলাদেশেই বিশ্বের প্রথম নির্বাচন, যেখানে ফলাফল নির্ধারণ করবে জেন-জি

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

সম্পর্কিত

টাঙ্গাইলে নির্বাচনী মিছিলে অসুস্থ হয়ে ২ জনের মৃত্যু

টাঙ্গাইলে নির্বাচনী মিছিলে অসুস্থ হয়ে ২ জনের মৃত্যু

‘কারচুপি করে জয়ী হলে কীভাবে রাজনীতি করেন দেখে নেব’

‘কারচুপি করে জয়ী হলে কীভাবে রাজনীতি করেন দেখে নেব’

টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশের আগে গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণে দগ্ধ ১৮

টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশের আগে গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণে দগ্ধ ১৮

বাউফলে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে লাথি মেরে আহত করার অভিযোগে জামায়াতের বিক্ষোভ

বাউফলে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে লাথি মেরে আহত করার অভিযোগে জামায়াতের বিক্ষোভ