রাজাপুরে প্রবাসীর মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় এক প্রবাসীর মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৮ এপ্রিল) সকালে উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের বাগড়ি এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে ওই মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত আফছানা আক্তার মিম (১৮) কাঠালিয়া উপজেলার আওরাবুনিয়া এলাকার সৌদিপ্রবাসী মো. আলমগীর হোসেনের মেয়ে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মায়ের সঙ্গে রাজাপুর উপজেলার বাগড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দিবাগত রাতে মা-মেয়ে নিজ নিজ কক্ষে ঘুমাতে যান। শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মিমের মা মরিয়ম বেগম মেয়ের কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে পাশের জানালা দিয়ে উঁকি দিলে মেয়েকে ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে পুলিশকে খবর দেয়।
মিমের মা মরিয়ম বেগম বলেন, রাতে সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল। সকালে অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে জানালা দিয়ে দেখি আমার মেয়ে ঝুলে আছে।
খবর পেয়ে রাজাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে।
রাজাপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল মালেক বলেন, স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ তাঁদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে।
