ঝালকাঠি

যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে আহত ১২

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের দপদপিয়া চৌমাথা এলাকায় বাস খাদে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির নলছিটিতে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের উপজেলার দপদপিয়া চৌমাথা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরগুনাগামী ‘আব্দুল্লাহ’ পরিবহনের বাসটি চৌমাথা এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল এবং সড়ক পিচ্ছিল ছিল বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, গভীর রাতে বিকট শব্দ শুনে তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বাসটিকে খাদে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাঁরাই উদ্ধারকাজ শুরু করেন। বাসে থাকা প্রায় ১০ থেকে ১৫ জন যাত্রী আহত হন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। তবে বাসে মোট কতজন যাত্রী ছিল, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। গুরুতর আহতদের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে অংশ নেন।

নলছিটি ফায়ার স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা মো. মফিজুর রহমান বলেন, খবর পাওয়ার পর বরিশাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেয়। তারা আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে তিনজন আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য বরিশালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

ঝালকাঠিবরগুনাবাসঢাকা জেলাদুর্ঘটনাজেলার খবর
গণহত্যা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতের সঙ্গে বিতর্ক চলবে: তথ্যমন্ত্রী

তেল রাখার জায়গা ফুরিয়ে আসছে ইরানের, বন্ধ হতে পারে উৎপাদন

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

সম্পর্কিত

লালমনিরহাটে ৯২টি লেভেল ক্রসিংয়ের ৬০টিই অরক্ষিত, দুর্ঘটনার শঙ্কা

লালমনিরহাটে ৯২টি লেভেল ক্রসিংয়ের ৬০টিই অরক্ষিত, দুর্ঘটনার শঙ্কা

ধান পচে গন্ধ বের হচ্ছে, চাষিদের মাথায় হাত

ধান পচে গন্ধ বের হচ্ছে, চাষিদের মাথায় হাত

জ্বালানি সংকট: চট্টগ্রামে ভয়ানক চাপে শিল্প খাত, বাড়ছে অনিশ্চয়তা

জ্বালানি সংকট: চট্টগ্রামে ভয়ানক চাপে শিল্প খাত, বাড়ছে অনিশ্চয়তা