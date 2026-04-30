Ajker Patrika
ঢাকা

পুরো ঢাকা শহরকে সুন্দর করে সাজাতে চাই: ডিএসসিসি প্রশাসক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পুরো ঢাকা শহরকে সুন্দর করে সাজাতে চাই: ডিএসসিসি প্রশাসক
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নগরবাসীকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম বলেছেন, গত ১৭ বছর যে না পাওয়ার বেদনা ছিল আমরা এগুলোকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিতে চাই। আমরা সুন্দরের দিকে, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। আমরা নগরবাসীকেও বলব আপনারাও প্রত্যেকটা মানুষ অন্তত একটি করে গাছ লাগান। তাহলে ঢাকা ঢাকা শহর আজকে সবুজের শহরে রূপান্তরিত হবে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর কাকরাইল মসজিদ মোড়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট হতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পর্যন্ত রোড মিডিয়ান ও ফুটপাতে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ফুলগাছসহ ফুলের টব স্থাপন কাজ উদ্বোধনে প্রশাসক এসব কথা বলেন।

প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম জানান, আমরা পুরো ঢাকা শহরকেই সুন্দর করে সাজাতে চাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে ক্লিন সিটি, গ্রীন সিটি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তার অংশ হিসেবে এখান থেকে আমরা শুরু করলাম। এটা পুরো ঢাকা শহরে আমরা করব, ইনশআল্লাহ। এর পরবর্তী পর্যায়ে ধানমন্ডি পুরো আবাসিক এলাকাটাকেও আমরা ঠিক এমনিভাবে ক্লিন সিটি ও গ্রিন সিটির দ্বিতীয় ধাপে নিয়ে আসব। সেখানটাও সুন্দর সৌন্দর্য বর্ধনে আমরা জন্য চেষ্টা করব।

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে 'শত্রু হার্ট অ্যাটাক' করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

