গণহত্যা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতের সঙ্গে বিতর্ক চলবে: তথ্যমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৪৩
তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। ছবি: সংগৃহীত

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, আওয়ামী লীগ জুলাইয়ের রক্তের দাগ মুছে না ফেলা পর্যন্ত এ বিতর্কের মীমাংসা হবে না; একইভাবে ’৭১-এর গণহত্যার প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিতর্ক চলবে। বিএনপি এই বিতর্ক চালিয়ে যাবে সংবিধানের মধ্যে, সংসদের মধ্যে, গণতন্ত্রের মধ্যে এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। এর বাইরে তা যেতে দেবে না, এ বিষয়ে আপস করা হবে না।

আজ বুধবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, যদি পরাজিত আওয়ামী লীগ আবার এই সংসদে কোনো দিন ফিরে আসে, সে যদি দাবি করে যে—২৪-এর জুলাই গণহত্যার কথা বলা যাবে না; তার গা থেকে, তার হাত থেকে কিন্তু রক্তের দাগ মোছা যাবে না।

একই প্রসঙ্গে জামায়াতের অতীত ভূমিকা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১১ জোটের প্রধান দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীসহ তাদের সব সহকর্মীকে মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন... এমনকি তাঁরা এই মুহূর্ত পর্যন্ত বক্তৃতায় অনেকেই বলেছেন, তাঁরা শরিয়াহ আইন কায়েম করতে চান।

বিরোধীদলীয় নেতার প্রতি ইঙ্গিত করে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ‘বিরোধী দলের আসনে এমন একজন ব্যক্তি আছেন, কারাগারে যাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ হয়েছে, আমার জানামতে, তিনি ইসলামী ছাত্রসংঘ বা এ রকম একটা প্রচলিত ছাত্রসংগঠনের প্রোডাকশন হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে আসেননি। তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তা থেকেই জামায়াতে ইসলামীকে দেখেন এবং নেতৃত্ব দেন।’

জামায়াতসহ ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনী ফল নিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘জামায়াত বাংলাদেশে স্বতন্ত্রভাবে যতবার নির্বাচন করেছে, ততবারই পাঁচ শতাংশের মধ্যেই তার ভোট সীমাবদ্ধ ছিল। এবারের নির্বাচনে তার ভোটের পরিসংখ্যান পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রথম বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভোটের পরিসংখ্যান থেকে শুরু করে আমরা যদি এই সংসদের চিত্র দেখি এবং পালিয়ে থাকা ফ্যাসিবাদের সমর্থক ভোটারদের মধ্যে যাঁরা বিরাজ করেন, তাঁরা এবার কোথায় ভোট দিয়েছেন, আমরা জানি না।’

জামায়াতসহ ১১ দলীয় জোটের এবারের নির্বাচনের জাদুকরী সংখ্যা গবেষণার দাবি রাখে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

একটি কঠিন সংকটে বিএনপি সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আজকে এই সংসদে যখন প্রবেশ করেছি, তখন এমন একটা বাংলাদেশকে নিয়ে প্রবেশ করেছি, যেখানে প্রায় ৩০ লাখ কোটি টাকার ঋণ এই দেশের ঘাড়ে চেপে আছে।’

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে কাজ করছেন এবং এক মাসের মধ্যে ৮ লাখ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হবে।

রাজনৈতিক আচরণের উৎস প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা জানি, যেকোনো আচার-আচরণের উৎস থাকে তার রাজনৈতিক দলের ইতিহাসে, তার ঐতিহ্যের মধ্যে।’

রাজনীতিতে আদর্শগত সংকটের কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যখন কেউ পবিত্র ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, যখন কেউ স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে ব্যবসা করতে চায়...তখন সেই সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নেতা-কর্মীদের এ ধরনের আচার-আচরণে সমস্যা হতে বাধ্য।

তথ্যমন্ত্রীসংসদপাঠকের আগ্রহমুক্তিযুদ্ধআওয়ামী লীগজামায়াতে ইসলামী
