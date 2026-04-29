ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, থাকছে না বয়সসীমা

বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, হিসাব ও অর্থ

পদসংখ্যা: ৫ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (এআইএস) ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা, গাজীপুর।

বেতন: আকর্ষণীয়।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৯ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

