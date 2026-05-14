Ajker Patrika
ঝালকাঠি

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ঝালকাঠিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
আজ সকালে বাসন্ডা কলেজের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে ফায়ার সার্ভিস মোড়ে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আলোচিত শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ঝালকাঠিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্রাসার ২০২৬ ব্যাচের দাখিল পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকাল সাড়ে ১০টায় বিক্ষোভ মিছিলটি বাসন্ডা কলেজের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফায়ার সার্ভিস মোড়ে গিয়ে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মাদ্রাসার বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি ছিলেন তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন গর্বিত প্রাক্তন শিক্ষার্থী। ওসমান হাদি বাংলাদেশকে নতুন করে সাজাতে চেয়েছিলেন। তিনি একটি সুন্দর ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর চলতে দেওয়া যায় না বলেও মন্তব্য করেন তাঁরা।

বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, হাদি হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে ভারতে আগেই আটক করা হলেও বিচার প্রক্রিয়ায় রহস্যজনক ধীর গতি দেখা যাচ্ছে। এ হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তাঁরা দাবি করেন।

সমাবেশে বক্তব্য দেন দাখিল পরীক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সায়েম, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম এবং সমাজকর্মী মেহেদী হাসান খালিদ।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে গঠিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ইনকিলাব মঞ্চে’র মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শরিফ ওসমান বিন হাদি। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।

২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর এলাকার বক্স কালভার্টের কাছে দুর্বৃত্তদের গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলে ১৮ ডিসেম্বর রাতে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩২ বছর।

ঝালকাঠিহত্যাকাণ্ডহত্যাবিক্ষোভবরিশাল বিভাগশরিফ ওসমান হাদি
