যশোর এমএম কলেজের হলে ঢুকে ছাত্রকে কুপিয়ে জখম

­যশোর প্রতিনিধি
আহত রবিউল ইসলাম । ছবি: আজকের পত্রিকা
যশোর সরকারি এম এম কলেজের শহীদ আসাদ হলে ঢুকে রবিউল ইসলাম (২১) নামে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে হলের ২০৮ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। আহত রবিউল ইসলাম ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাড়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে।

হাসপাতালে আহত রবিউল জানান, গত মাসের শেষের দিকে কোচিং সেন্টারে পরীক্ষার খাতা দেখে দেখে লিখছিল মিকাইল। বিষয়টি স্যার দেখে ফেলায় মিকাইল তাকে অভিযুক্ত করে। এতে মিকাইল রবিউলকে দায়ী করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিকেলে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। সন্ধ্যার পর মিকাইলসহ অজ্ঞাত আরও ৪–৫ জন হলে ঢুকে স্টিলের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে এবং দা দিয়ে মাথায় কোপ দেয় বলে অভিযোগ রবিউলের। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ চিকিৎসক বিচিত্র মল্লিক বলেন, ‘রবিউলের মাথার পেছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

যশোর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

যশোরদুর্বৃত্তখুলনা বিভাগজেলার খবরসরকারি
