Ajker Patrika

কালিয়াকৈরে মাদ্রাসার টয়লেট থেকে ছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় একটি হিফজ মাদ্রাসার টয়লেট থেকে হাবিবউল্লাহ (১২) নামের এক ছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার কালিয়াকৈর বাইপাস এলাকায় আল আবরার ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদ্রাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। হাবিবউল্লাহ যশোরের কেশবপুর উপজেলার বাসিন্দা হামিদুল ইসলামের ছেলে।

নিহত ছাত্রের পরিবার, পুলিশ ও মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, হাবিবউল্লাহর বাবা কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মসজিদের ইমাম। সে মা-বাবার সঙ্গে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোয়ার্টারে থাকত। কয়েক বছর আগে হাবিবউল্লাহ আল আবরার ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদ্রাসার হিফজ বিভাগে ভর্তি হয় এবং সেখানে আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে অবস্থান করছিল। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার বিকেলে পড়াশোনার একপর্যায়ে হাবিবউল্লাহ মাদ্রাসার টয়লেটে যায়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সে টয়লেট থেকে বের না হওয়ায় বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হয়। পরে এক শিক্ষক দারোয়ানকে ডেকে বিষয়টি জানালে তারা টয়লেটের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে ঢুকে দেখেন একটি পাইপের সঙ্গে গলায় প্লাস্টিকের রশি দিয়ে হাবিবুল্লাহ ঝুলে আছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে থানা-পুলিশ।

এ বিষয়ে কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফাইজুর রহমান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরমাদ্রাসাঢাকা বিভাগকালিয়াকৈরমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাহরাইনের বাসায় অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালটের ভিডিও ভাইরাল, ইসিকে ব্যবস্থা নিতে বলল বিএনপি

পোস্টাল ব্যালটে ধানের শীষ মাঝখানে দেওয়া ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’, সংশোধন চায় বিএনপি

বিএনপি নেতার অশালীন আচরণ, জমিয়ত সভাপতি মাওলানা ফারুককে শোকজ

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করে কারা, ট্রাম্পের নতুন শুল্কে কী প্রভাব পড়বে

জামায়াত আমিরের নিরাপত্তায় অস্ত্রধারী দেহরক্ষী, বাসভবনে পুলিশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঝুট ব্যবসা নিয়ে ঈদের সিনেমা ‘কাট-পিস’

ঝুট ব্যবসা নিয়ে ঈদের সিনেমা ‘কাট-পিস’

যশোর এমএম কলেজের হলে ঢুকে ছাত্রকে কুপিয়ে জখম

যশোর এমএম কলেজের হলে ঢুকে ছাত্রকে কুপিয়ে জখম

বেপরোয়া পর্যটক সামলাতে হিমশিম অবস্থা কর্তৃপক্ষের

বেপরোয়া পর্যটক সামলাতে হিমশিম অবস্থা কর্তৃপক্ষের

বাহরাইনের বাসায় অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালটের ভিডিও ভাইরাল, ইসিকে ব্যবস্থা নিতে বলল বিএনপি

বাহরাইনের বাসায় অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালটের ভিডিও ভাইরাল, ইসিকে ব্যবস্থা নিতে বলল বিএনপি

ঠাকুরগাঁও খাদ্যগুদামে রেকর্ড ছাড়া ৩৪৫০ কেজি চালের সন্ধান

ঠাকুরগাঁও খাদ্যগুদামে রেকর্ড ছাড়া ৩৪৫০ কেজি চালের সন্ধান

সম্পর্কিত

আপিলেও টিকল না মনোনয়ন, পিরোজপুর-২ আসনে ঝরে পড়লেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদ হোসেন

আপিলেও টিকল না মনোনয়ন, পিরোজপুর-২ আসনে ঝরে পড়লেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদ হোসেন

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

কালিয়াকৈরে মাদ্রাসার টয়লেট থেকে ছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কালিয়াকৈরে মাদ্রাসার টয়লেট থেকে ছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ব্রাকসুর সকল কার্যক্রম স্থগিত

ব্রাকসুর সকল কার্যক্রম স্থগিত