পোস্টাল ব্যালটে ধানের শীষ মাঝখানে দেওয়া ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’, সংশোধন চায় বিএনপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৫১
পোস্টাল ব্যালটে ধানের শীষ মাঝখানে দেওয়া ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’, সংশোধন চায় বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী ভোটারদের জন্য পাঠানো পোস্টাল ব্যালটে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর নাম ও প্রতীকের বিন্যাস করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান এই অভিযোগ করেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘প্রবাসীদের জন্য পাঠানো ব্যালট পেপারে খুব উদ্দেশ্যমূলকভাবে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নাম এবং প্রতীক প্রথম লাইনে দেওয়া হয়েছে। অথচ বিএনপির নাম এবং প্রতীক ঠিক মাঝখানে দেওয়া হয়েছে। যেটা ভাঁজ করলে ভালো করে নজরেই পড়বে না। আমরা এটি নিয়ে কথা বলেছি ইসির সঙ্গে। তাঁদের কথায় মনে হয়েছে, ইসি বিষয়টি ঠিকভাবে খেয়াল করেনি। আলফাবেটিক্যালি ঠিক আছে কি না, এটিই তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু আমরা তাদের বলেছি, আপনারা এখানে পাঁচটি কলাম করেছেন এবং ১৪টি লাইন করেছেন। ফলে তিনটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নাম এবং প্রতীক প্রথম লাইনে এসে গেছে। এটি যদি পাঁচটি না হয়ে ছয়টি কলাম হতো বা চারটি কলাম হতো এবং ১৪টির জায়গায় যদি ১২টি বা ১৬টি লাইন হতো, তাহলে কিন্তু এভাবে সাজানোর সুযোগ ছিল না। কাজেই ব্যাপারটি ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে এবং আপনাদের হয়তো নজরে পড়েনি। কিন্তু যাঁরা ভেতর থেকে কাজটি করেছেন, সম্ভবত তাঁরা এটি কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই করেছেন।’

নজরুল ইসলাম আরও খান বলেন, ‘আমরা ইসিকে অনুরোধ করেছি, সময় থাকলে বিদেশে পাঠানো ব্যালট পেপারও সংশোধন করতে। আর দেশের ভেতরে যে পোস্টাল ব্যালট যাবে এবং সেটা এখনো পাঠানো হয়নি। আমরা তাদেরকে পরিষ্কার বলেছি, এ কৌশল যেন দেশের ভেতরে পোস্টাল ব্যালটে কার্যকর করা না হয়। এটি যেন সংশোধন করা হয়।’

