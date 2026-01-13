Ajker Patrika
জাতীয়

উত্তরায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ, কারণ জানাল তিতাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ১৪
গ্যাসের চুলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্যাসের চুলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উত্তরা টঙ্গী ব্রিজের কাছে একটি শিল্প গ্রাহকের সার্ভিস লাইনের ভালভ ফেটে লিকেজ সৃষ্টি হওয়ায় উত্তরাসহ কয়েকটি এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

বার্তায় বলা হয়, উত্তরা টঙ্গী ব্রিজের কাছে শিল্প গ্রাহকের সার্ভিস লাইনের ভালভ ফেটে উচ্চচাপে গ্যাস লিকেজ হওয়ায় উত্তরার বিতরণ মেইন ১২ ইঞ্চি ব্যাসের লাইন শাটডাউন করা হয়েছে। এতে সমগ্র উত্তরা, উত্তরখান, দক্ষিণখান ও এর কাছাকাছি এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত ভালভ প্রতিস্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

গ্রাহকদের এই সাময়িক ভোগান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।

ঢাকা মহানগরীতে কয়েক দিন ধরে গ্যাসের স্বল্পচাপ রয়েছে। এতে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন নগরবাসী। এর মধ্যেই আজ রাতে আবার নতুন করে এ সমস্যার কথা জানাল তিতাস।

বিষয়:

তিতাস গ্যাসটঙ্গীউত্তরাগ্যাস
