Ajker Patrika

ঠাকুরগাঁও খাদ্যগুদামে রেকর্ড ছাড়া ৩৪৫০ কেজি চালের সন্ধান

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ে খাদ্যগুদামে দুদকের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঠাকুরগাঁওয়ে খাদ্যগুদামে দুদকের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়া খাদ্যগুদামে (এলএসডি) রেকর্ড ছাড়া অতিরিক্ত ৩ হাজার ৪৫০ কেজি চালের সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। আজ মঙ্গলবার দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম এই অভিযান পরিচালনা করে। এতে নেতৃত্বে দেন ঠাকুরগাঁও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আজমীর শরীফ।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, রুহিয়া খাদ্যগুদামে সরকার নির্ধারিত নীতিমালা লঙ্ঘন করে ঘুষের বিনিময়ে মিলের মালিকদের কাছ থেকে নিম্নমানের ধান ও চাল সংগ্রহ করা হচ্ছে—এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। এনফোর্সমেন্ট টিমের সদস্যরা খাদ্যগুদামের দায়িত্বরত কর্মকর্তা শিপ্রা শীলের উপস্থিতিতে প্রতিটি গুদামঘর পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করেন।

অভিযান চলাকালে গুদামে রক্ষিত চালের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য ২৫-২৬ মৌসুমে সংগ্রহ করা চালের ১৪টি পৃথক খামাল (স্ট্যাক) থেকে ১০০ গ্রাম করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এসব নমুনা সিলগালা করে ইনভেনটরি করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে খাদ্যগুদামে দুদকের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঠাকুরগাঁওয়ে খাদ্যগুদামে দুদকের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বড় ধরনের অনিয়ম ধরা পড়ে ৭ নম্বর গুদামে। সেখানে ৩ নম্বর খামালে রেকর্ডপত্র ছাড়াই অতিরিক্ত ৩ হাজার ৪৫০ কেজি চাল পাওয়া যায়।

তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এনফোর্সমেন্ট টিমের কাছে তাৎক্ষণিক কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। পরে উপস্থিত তিনজন সাক্ষীর সামনে ওই চালের ইনভেনটরি করা হয় এবং ওই কর্মকর্তাকে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে সহকারী পরিচালক আজমীর শরীফ জানান, জব্দকৃত রেকর্ডবিহীন চাল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘সংগৃহীত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং চালের নমুনার ল্যাব রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা কমিশন বরাবর বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করব।’

এ বিষয়ে জেলা খাদ্য কর্মকর্তা জিয়াউল হক বলেন, ‘দুদকের অভিযানের বিষয়টি আমরা অবগত আছি। তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়ার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওএলএসডিচালদুদকজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টাঙ্গাইলে জেলা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

টাঙ্গাইলে জেলা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

চলচ্চিত্র ইস্যুতে থালাপতি বিজয়ের পাশে রাহুল, জোটের রাজনীতি নিয়ে গুঞ্জন

চলচ্চিত্র ইস্যুতে থালাপতি বিজয়ের পাশে রাহুল, জোটের রাজনীতি নিয়ে গুঞ্জন

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু সরাতে বিসিবির সঙ্গে আইসিসির সভা, আসেনি কোনো সিদ্ধান্ত

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু সরাতে বিসিবির সঙ্গে আইসিসির সভা, আসেনি কোনো সিদ্ধান্ত

আমদানি শুল্ক একলাফে ৬০ শতাংশ কমল, স্মার্টফোনের দাম কত কমবে

আমদানি শুল্ক একলাফে ৬০ শতাংশ কমল, স্মার্টফোনের দাম কত কমবে

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

সম্পর্কিত

১০ বছর পর দম্পতির কোলজুড়ে একসঙ্গে পাঁচ সন্তান

১০ বছর পর দম্পতির কোলজুড়ে একসঙ্গে পাঁচ সন্তান

এলপিজি সিলিন্ডার তিন হাজার টাকা, পেট্রোবাংলা ঠুঁটো জগন্নাথ: রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব

এলপিজি সিলিন্ডার তিন হাজার টাকা, পেট্রোবাংলা ঠুঁটো জগন্নাথ: রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব

শরীয়তপুরে আলোচিত শিশু নিবিড় হত্যা মামলার ২ আসামির মৃত্যুদণ্ড

শরীয়তপুরে আলোচিত শিশু নিবিড় হত্যা মামলার ২ আসামির মৃত্যুদণ্ড

ঠাকুরগাঁও খাদ্যগুদামে রেকর্ড ছাড়া ৩৪৫০ কেজি চালের সন্ধান

ঠাকুরগাঁও খাদ্যগুদামে রেকর্ড ছাড়া ৩৪৫০ কেজি চালের সন্ধান