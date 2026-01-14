রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ১০৪তম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ। এতে বিজিবির ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ২৩ জন নবীন সদস্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার শপথগ্রহণ করছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২ হাজার ৯৫০ এবং নারী ৭৩ জন।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার বাইতুল ইজ্জত এলাকায় বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজের (বিজিটিসিঅ্যান্ডসি) ঐতিহ্যবাহী ‘বীর উত্তম মজিবুর রহমান প্যারেড গ্রাউন্ডে’ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে।
অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নবীন সৈনিকদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন এবং কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন।
অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, বিজিটিসিঅ্যান্ডসির কমান্ড্যান্টসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।
বিজিবি জানায়, ১০৪তম রিক্রুট ব্যাচে সব বিষয়ে সেরা নবীন সৈনিক হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করেন আল ইমরান। তাঁর বক্ষ নম্বর ১৫৫। এ ছাড়া শারীরিক উৎকর্ষতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন শফিকুল ইসলাম (পুরুষ) ও লুবনা খাতুন (নারী) এবং শ্রেষ্ঠ ফায়ারার হিসেবে শফিকুর রহমান তামিম (পুরুষ) ও নাহিদা আক্তার (নারী)।
বিজিবি আরও জানায়, বিজিটিসিঅ্যান্ডসি ৪৪ বছর ধরে বিজিবির রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ৭২টি ব্যাচকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে প্রতিষ্ঠানটি। যদিও এর প্রশিক্ষণ সক্ষমতা ৭০০ থেকে ১ হাজার জন, তবু অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশনা ও বিজিবি সদর দপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে ১০৪তম ব্যাচে একসঙ্গে ৩ হাজার ২৩ জন রিক্রুটকে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
