ঝুট ব্যবসা নিয়ে ঈদের সিনেমা ‘কাট-পিস’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
পোশাকশিল্পের ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তৈরি হলো সিনেমা। নাম কাট-পিস। বানিয়েছেন ইফফাত জাহান মম। সিনেমার কেন্দ্রীয় দুই চরিত্র তাজ ও মালার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সিফাত আমিন শুভ ও রাফাহ নানজীবা তোরসা। গত সোমবার এফডিসিতে এক অনুষ্ঠানে ফার্স্ট লুক টিজার প্রকাশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয় কাট-পিস সিনেমার। আগামী রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তি দিতে চান নির্মাতা।
কাট-পিস ইফফাত জাহান মমর প্রথম সিনেমা। এর আগে মিউজিক ভিডিও, নাটক ও ওয়েব ফিল্ম নির্মাণের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। নিজের প্রথম সিনেমা নিয়ে মম বলেন, ‘ঝুট মার্কেটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। সেখানকার ব্যাপারস্যাপার দেখে ইন্টারেস্টিং মনে হলো। ফিরে খোঁজখবর নিলাম। মনে হলো, পুরো এলাকা আর ব্যবসাটার মধ্যে অনেক কৌতূহল জাগানিয়া ব্যাপার আছে। পুরোটাই রাজনীতি আর ক্ষমতার খেলা। তাই এ নিয়ে সিনেমা বানানোর সিদ্ধান্ত নিই। অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা হলেও এতে একটি প্রেমের গল্প আছে।’
ঈদে মুক্তি দেওয়ার প্রসঙ্গে নির্মাতা বলেন, ‘আমাদের দেশে সিনেমা হলে সবচেয়ে বেশি দর্শক আসে ঈদের সময়টাতে। তাই এই সময়টাকে কাজে লাগাতে চাই। আশা করছি, দর্শক আমাদের কাট-পিস দেখে নিরাশ হবেন না।’
সিফাত আমিন শুভরও এটি প্রথম সিনেমা। তাই সিনেমাটি নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত এই অভিনেতা। শুভ বলেন, ‘ঝুটপট্টি ও ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ সবার কাছেই পরিচিত। মিরপুরে থাকার কারণে এই বিষয়টি আমার খুব চেনাজানা। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি না হলেও গল্পটি অনেকের কাছে পরিচিত মনে হবে।’
সাম্প্রতিক সময়ে এটি তোরসার তৃতীয় সিনেমার খবর। তবে অভিনেত্রী জানালেন কাট-পিস মুক্তি পাবে সবার আগে। ফলে কাট-পিস দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে তোরসার। অভিনেত্রী বলেন, ‘কাট-পিস আমার তৃতীয় সিনেমা। কিন্তু এটি প্রথম মুক্তি পাচ্ছে। তাই এই সিনেমা নিয়ে খুব এক্সসাইটেড আমি। এখানে আমার চরিত্রের নাম মালা। যাকে দেখলে মনে হবে পাশের বাড়ির মেয়ে।’
কাট-পিস সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন ইমরান আহমেদ সওদাগর, এলিনা শাম্মী, বাপ্পী আশরাফ, সাইফুল কবির, শাহজাদা সম্রাট প্রমুখ।
