৯ জুলাই যোদ্ধা চাকরি পেলেন চট্টগ্রাম বন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরে চাকরি পেয়েছেন গেজেটভুক্ত ৯ জুলাই যোদ্ধা। তাঁদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ)। গতকাল সোমবার (১২ জানুয়ারি) তাঁদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এই নিয়োগ কার্যকর হয়।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পারসোনেল অফিসারের দপ্তর থেকে জারি করা এক আদেশে জানানো হয়, বন্দরের কার্যক্রম সচল রাখতে এবং বিভিন্ন বিভাগের জনবলসংকট মোকাবিলায় এসব জুলাই যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগী ও সহকারী হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আউটসোর্সিং নীতিমালার আওতায় তাঁদের এই নিয়োগ কার্যকর থাকবে।
দপ্তরাদেশ অনুযায়ী, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা চট্টগ্রাম বন্দর প্রশিক্ষণকেন্দ্র, প্রশাসন বিভাগ, নৌ বিভাগ, নৌ প্রকৌশল বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বন্দর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শাখায় দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর চাহিদা ও দক্ষতা অনুযায়ী তাঁদের কাজ বণ্টন করা হবে।
নিয়োগ পাওয়া জুলাই যোদ্ধারা হলেন আরবী মোহাম্মদ আল মিরাজ, মোহাম্মদ সাকিল, মো. মেহেরাজ হোসেন, মাহবুবুল আলম, মো. শেফাতুল কাদের, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ তারেক, মো. আমির হোসেন ও মো. ইব্রাহীম। তাঁরা সবাই সরকারি গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত।
দপ্তরাদেশে আরও উল্লেখ করা হয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো মাসিক ভিত্তিতে তাঁদের উপস্থিতির হিসাব বা হাজিরা শিট প্রশাসন বিভাগে পাঠাবে। এই হাজিরা অনুযায়ী প্রশাসন বিভাগ সেবামূল্যের বিল প্রস্তুত করে তা অর্থ ও হিসাব বিভাগে পাঠাবে। পরে অর্থ ও হিসাব বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে মাসিক সেবামূল্য পরিশোধ করবে।
এ ছাড়া চুক্তিবদ্ধ প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগী ও সহকারীদের আগামী সাত দিনের মধ্যে তাঁদের ব্যাংক হিসাবসংক্রান্ত তথ্য প্রশাসন বিভাগে জমা দিতে বলা হয়েছে, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পারিশ্রমিক প্রদান নিশ্চিত করা যায়।
এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ জনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আউটসোর্সিং নীতিমালার আওতায় কাজ করবেন এবং নির্ধারিত থোক অঙ্কের সেবামূল্য পাবেন।’
চট্টগ্রাম বন্দরে চাকরি পেয়েছেন গেজেটভুক্ত ৯ জুলাই যোদ্ধা। তাঁদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ)। গতকাল সোমবার (১২ জানুয়ারি) তাঁদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এই নিয়োগ কার্যকর হয়।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পারসোনেল অফিসারের দপ্তর থেকে জারি করা এক আদেশে জানানো হয়, বন্দরের কার্যক্রম সচল রাখতে এবং বিভিন্ন বিভাগের জনবলসংকট মোকাবিলায় এসব জুলাই যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগী ও সহকারী হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আউটসোর্সিং নীতিমালার আওতায় তাঁদের এই নিয়োগ কার্যকর থাকবে।
দপ্তরাদেশ অনুযায়ী, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা চট্টগ্রাম বন্দর প্রশিক্ষণকেন্দ্র, প্রশাসন বিভাগ, নৌ বিভাগ, নৌ প্রকৌশল বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বন্দর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শাখায় দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর চাহিদা ও দক্ষতা অনুযায়ী তাঁদের কাজ বণ্টন করা হবে।
নিয়োগ পাওয়া জুলাই যোদ্ধারা হলেন আরবী মোহাম্মদ আল মিরাজ, মোহাম্মদ সাকিল, মো. মেহেরাজ হোসেন, মাহবুবুল আলম, মো. শেফাতুল কাদের, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ তারেক, মো. আমির হোসেন ও মো. ইব্রাহীম। তাঁরা সবাই সরকারি গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত।
দপ্তরাদেশে আরও উল্লেখ করা হয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো মাসিক ভিত্তিতে তাঁদের উপস্থিতির হিসাব বা হাজিরা শিট প্রশাসন বিভাগে পাঠাবে। এই হাজিরা অনুযায়ী প্রশাসন বিভাগ সেবামূল্যের বিল প্রস্তুত করে তা অর্থ ও হিসাব বিভাগে পাঠাবে। পরে অর্থ ও হিসাব বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে মাসিক সেবামূল্য পরিশোধ করবে।
এ ছাড়া চুক্তিবদ্ধ প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগী ও সহকারীদের আগামী সাত দিনের মধ্যে তাঁদের ব্যাংক হিসাবসংক্রান্ত তথ্য প্রশাসন বিভাগে জমা দিতে বলা হয়েছে, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পারিশ্রমিক প্রদান নিশ্চিত করা যায়।
এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ জনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আউটসোর্সিং নীতিমালার আওতায় কাজ করবেন এবং নির্ধারিত থোক অঙ্কের সেবামূল্য পাবেন।’
সিলেট-৫ আসনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুককে শোকজ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান পাপলু বিরুদ্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়।৩ মিনিট আগে
রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। একই সঙ্গে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যাখ্যা আগামীকাল বুধবার তাঁকে সশরীরে আদালতে তলব করা হয়েছে। আসনটির নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির২০ মিনিট আগে
সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ও কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগমের বাড়ি ও জমি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আদেশ দেন দেন।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহ নগরীতে পুলিশ সদস্যদের কুপিয়ে ও পিটিয়ে হাতকড়াসহ আরিফুল ইসলাম নামের এক আসামিকে ছিনিয়ে নিয়েছেন তাঁর স্বজনেরা। হামলায় পাঁচ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে নগরীর দিগারকান্দা ফিশারিজ মোড় এলাকায় এ ঘটনা১ ঘণ্টা আগে