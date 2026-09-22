Ajker Patrika
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যশোর

কেশবপুরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
কেশবপুরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

যশোরের কেশবপুরে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জনাব আলী (৬৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার নতুন মূলগ্রামের একটি বিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জনাব আলী ওই গ্রামের মৃত ইমান আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে নতুন মূলগ্রামের একটি বিলে মাছ ধরতে যান কৃষক জনাব আলী। এ সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কেশবপুর সদর ইউনিয়নের নতুন মূলগ্রাম ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য সিরাজুল ইসলাম বজ্রপাতে ওই কৃষকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই ওই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

কেশবপুরযশোরনিহতজেলার খবরকৃষকবজ্রপাত
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