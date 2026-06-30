Ajker Patrika
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যশোর

ব্রাজিলের খেলার সময় লোডশেডিং, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে হামলা

­যশোর প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ১৮: ৫৫
ব্রাজিলের খেলার সময় লোডশেডিং, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে হামলা
অভয়নগর থানা। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের অভয়নগরে ব্রাজিলের খেলা চলাকালে বিদ্যুৎ না থাকায় একটি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় উপকেন্দ্রে কর্মরত এক লাইনম্যান আহত হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন, নগদ অর্থ এবং কল সেন্টারে ব্যবহৃত একটি স্মার্টফোন লুটের অভিযোগও করা হয়েছে।

ঘটনাটি গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার চেঙ্গুটিয়া এলাকার ৩৩/১১ কেভি, ২৫ এমভিএ অভয়নগর-২ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে ঘটে।

যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর নওয়াপাড়া জোনাল অফিসের এজিএম (ও অ্যান্ড এম) মেহেদুল ইসলাম মেহেদী আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মেহেদুল ইসলাম মেহেদী জানান, সোমবার রাতে লোডশেডিং চলাকালে ৪০-৫০ জনের একটি দল উপকেন্দ্রের লোহার গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তাঁরা কর্মরত লাইনম্যান রবিউল ইসলামকে মারধর করে আহত করেন। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন, নগদ অর্থ এবং কল সেন্টারে ব্যবহৃত একটি স্মার্টফোন নিয়ে যাওয়া হয়।

আহত রবিউল ইসলামকে উদ্ধার করে রাতেই অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় অভয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

মেহেদুল ইসলাম মেহেদী বলেন, এই ঘটনার সময় ব্রাজিলের ফুটবল ম্যাচ চলছিল এবং ওই সময়ে উপকেন্দ্রের মূল লাইনে বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ ছিল।

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অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

অভয়নগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ সালাউদ্দীন দিপু বলেন, সকালে উপকেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ব্রাজিলযশোরঅভয়নগরখুলনা বিভাগলোডশেডিংজেলার খবর
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