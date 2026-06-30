Ajker Patrika
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ঢাকা

ভাগনের ৫ বছরের সাজার রায় শুনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মামা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভাগনের ৫ বছরের সাজার রায় শুনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মামা
প্রতীকী ছবি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা একটি মামলায় ভাগনেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার কথা শুনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মামা। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দশম অতিরিক্ত আদালতে এই ঘটনা ঘটে।

আদালতের বিচারক মো. নুরুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন। আসামি মো. মিঠুনসহ ৯ আসামিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। আদালতে উপস্থিত মিঠুনের মামা আইয়ুব সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে যান। এরপর তাঁকে জনসন রোডের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসা মৃত ঘোষণা করেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী ফারুকুল ইসলাম দেওয়ান জানান, এই মামলার ৯ আসামির মধ্যে শুধু মিঠুন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আদালতে উপস্থিত মিঠুনের মামা আইয়ুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে তিনি মারা যান।

সাজাপ্রাপ্ত অন্য আট আসামি হলেন—মো. মুরাদ, ছাবির, মো. রাজা, মো. মাসুম হোসেন, মো. বিল্লাল, রাজা, মো. ওয়াহিদুল সনু ও মো. জুম্মন মিয়া। এই আটজন পলাতক থাকায় সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

পাঁচ বছরের সাজার পাশাপাশি আসামিদের ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে অতিরিক্ত এক মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৬ মে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন জেনেভা ক্যাম্পে মাদক ক্রয়-বিক্রি হচ্ছে এমন সংবাদে অভিযান চালায় র‍্যাব-২। এ সময় এক হাজার ৯৫০ পিস ইয়াবাসহ নয়জনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। ঘটনার দিন পুলিশ পরিদর্শক ইকরামুল হক চৌধুরী বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন।

তদন্ত শেষে একই বছরের ২২ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার উপপরিদর্শক সাজেদুল হক। এতে আসামি মিঠুনসহ নয়জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ২০১৯ সালের ২৭ মে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরু হয়। বিচার চলাকালে চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত।

বিষয়:

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