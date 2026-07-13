Ajker Patrika
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যশোর

যশোরে যুবদল নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে যুবদল নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
নিহত রুবেল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের বাঘারপাড়ায় রুবেল হোসেন (৩৮) নামে এক যুবদল নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার খাজুরা তেলপাম্প সংলগ্ন ওজন স্কেলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রুবেল হোসেন বন্দবিলা ইউনিয়নের তেলীধান্যপুড়া গ্রামের মৃত মুনতাজ ঢালীর ছেলে। তিনি বন্দবিলা ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। নিহতের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্বশত্রুতার জেরে একই এলাকার আব্দুর রবের ছেলে রাব্বি ধারালো অস্ত্র দিয়ে রুবেল হোসেনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত রাব্বি নিহত রুবেলের ছোট বোনের দেবর।

নিহতের ভাই রাজিব হোসেন দাবি করেন, পূর্বশত্রুতার জেরেই রাব্বি ধারালো অস্ত্র দিয়ে রুবেলের বুকে, পিঠে ও মুখে একাধিক আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার কিসমত আরা বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই রুবেল হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীরের একাধিক স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

বাঘারপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ জালাল আলম বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও নেপথ্যের ঘটনা উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতযশোরহত্যাখুলনা বিভাগযুবদল
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