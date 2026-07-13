সরকারি খাল দখল করে স্থাপনায় ৩ গ্রাম জলাবদ্ধ, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

সরকারি খাল দখল করে স্থাপনা নির্মাণের কারণে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে গাইবান্ধার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের কোমরপুর, মধুপুর ও ইসলামপুর গ্রামে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। এর প্রতিবাদে আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে পলাশবাড়ী-গাইবান্ধা আঞ্চলিক সড়কের তিন মাইল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা।
বিক্ষোভ চলাকালে বক্তব্য দেন কাজী ইমন, সোহাগ মিয়া, সাইফুল আলম সরকার ও নজরুল ইসলামসহ অনেকে।
বক্তারা বলেন, সরকারি খাল দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করায় পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে তিনটি গ্রামে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে ওই এলাকার রাস্তাঘাট পানির নিচে তলিয়ে গেছে এবং মানুষের চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রশাসন ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাদের এ দুর্ভোগ বলে উল্লেখ করেন বক্তারা।
এদিকে অবরোধের কারণে পলাশবাড়ী-গাইবান্ধা জেলা শহরের আঞ্চলিক সড়কের দুই পাশে প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজট তৈরি হয়।
পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।
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