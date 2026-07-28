যশোরে এমপি গোলাম রসুলের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

যশোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম রসুলের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যশোরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলটির নেতা–কর্মীরা। শহরের কোর্ট মোড় থেকে মিছিলটি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চৌরাস্তায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে হামলাকারীদের আটকের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন নেতারা।
মিছিলের আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নেতারা অভিযোগ করে বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা জামায়াতের আমীর ও সংসদ সদস্যের বাড়িতে হামলা হয়েছে। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও জড়িতদের আটক করেনি প্রশাসন। বাড়ির সামনে হামলাকারীরা দিনভর অবস্থান করলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।’
সমাবেশ থেকে দ্রুত হামলাকারীদের আটকের দাবি জানানো হয়। দাবি মানা না হলে বিভিন্ন কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা। সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আবু জাফর সিদ্দিকী, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম কুদ্দুস ও প্রচার সম্পাদক শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস।
আজ সকালে যশোর শহরের নীলগঞ্জ সুপারি বাগান এলাকায় আল মাদ্রাসাতুল শারইয়্যাহ’র এক শিশু ও এক অভিভাবককে মারধরের অভিযোগ ওঠে এমপি গোলাম রসুলের মেয়ের বিরুদ্ধে। পরে ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও জনতা মাদ্রাসার পাশে অবস্থিত এমপির বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন।
একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ জনতা এমপির বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এতে কয়েক ঘণ্টা এমপি ও তাঁর স্বজনরা অবরুদ্ধ থাকেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
বিকেলে যশোর-নড়াইল মহাসড়কে অবস্থান নেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিলে সড়ক থেকে সরে যান ক্ষুব্ধ জনতা।
সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম। সেখানে তিনি দুই পক্ষের কথা শোনেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে এখনো এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি।
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ৪৭ ও ৪৮ নম্বর সীমান্তপিলারের জারুলিয়াছড়ির আগা নামের স্থানের ওপারে শূন্যরেখায় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে এক বাংলাদেশি যুবকের পা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় কক্সবাজারের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনা শহরের সমাজসেবা অধিদপ্তরের ছয়তলা ভবনের একটি লিফটে আটকে পড়া সাত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভবনের চতুর্থ তলায় লিফটটি আটকে যায়।৫ মিনিট আগে
দেশের নৌ খাতের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা, নৌ নিরাপত্তা জোরদার করা এবং জেলে ও নৌ-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমবারে মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নৌযান শুমারি-২০২৬। তাই নৌ খাতে সঠিক পরিকল্পনার জন্য নৌযান শুমারিতে নির্ভুল তথ্য প্রদান জরুরি। আজ মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ‘নৌযান শুমারি ২০২৬’৯ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে মুরগির খামারের চারপাশে দেওয়া বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে সিহাব আলী (৫৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় খামার মালিক আসলাম হোসেনের বিরুদ্ধে লালপুর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ।১২ মিনিট আগে