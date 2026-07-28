Ajker Patrika
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যশোর

যশোরে এমপি গোলাম রসুলের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে এমপি গোলাম রসুলের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল
এমপি গোলাম রসুলের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে সন্ধ্যায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে জামায়াত নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম রসুলের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যশোরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলটির নেতা–কর্মীরা। শহরের কোর্ট মোড় থেকে মিছিলটি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে চৌরাস্তায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে হামলাকারীদের আটকের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন নেতারা।

মিছিলের আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নেতারা অভিযোগ করে বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা জামায়াতের আমীর ও সংসদ সদস্যের বাড়িতে হামলা হয়েছে। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও জড়িতদের আটক করেনি প্রশাসন। বাড়ির সামনে হামলাকারীরা দিনভর অবস্থান করলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।’

সমাবেশ থেকে দ্রুত হামলাকারীদের আটকের দাবি জানানো হয়। দাবি মানা না হলে বিভিন্ন কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা। সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আবু জাফর সিদ্দিকী, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম কুদ্দুস ও প্রচার সম্পাদক শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস।

আজ সকালে যশোর শহরের নীলগঞ্জ সুপারি বাগান এলাকায় আল মাদ্রাসাতুল শারইয়্যাহ’র এক শিশু ও এক অভিভাবককে মারধরের অভিযোগ ওঠে এমপি গোলাম রসুলের মেয়ের বিরুদ্ধে। পরে ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও জনতা মাদ্রাসার পাশে অবস্থিত এমপির বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন।

একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ জনতা এমপির বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এতে কয়েক ঘণ্টা এমপি ও তাঁর স্বজনরা অবরুদ্ধ থাকেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ এমপির মেয়ের বিরুদ্ধে, বাড়ি ঘেরাও করে ইটপাটকেল নিক্ষেপশিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ এমপির মেয়ের বিরুদ্ধে, বাড়ি ঘেরাও করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ

বিকেলে যশোর-নড়াইল মহাসড়কে অবস্থান নেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিলে সড়ক থেকে সরে যান ক্ষুব্ধ জনতা।

সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম। সেখানে তিনি দুই পক্ষের কথা শোনেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে এখনো এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি।

বিষয়:

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