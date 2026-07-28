Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বাসা খোঁজার নামে ভবনে ঢুকে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে বাসা খোঁজার নামে ভবনে ঢুকে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২
গ্রেপ্তার চারজন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আকবরশাহ এলাকায় বাসা খোঁজার নাম করে একটি ভবনে ঢুকে নগদ টাকা ও ১২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার দিবাগত রাতে নগরের পাহাড়তলী থানা এলাকার নেছারিয়া মাদ্রাসা গলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মাহে আলম ওরফে বেলাল (৩০) ও মনির হোসেন (২৮)। আজ মঙ্গলবার নগর পুলিশের মুখপাত্র সহকারী কমিশনার মো. আমিনুর রশীদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত ২০ জুলাই সন্ধ্যায় আকবরশাহ থানার বিশ্ব কলোনি কে-ব্লকে জনৈকা উর্মিলা আক্তারের বাসায় সংঘবদ্ধ চুরির ঘটনায় আকবরশাহ থানায় একটি মামলা হয়। মামলার তথ্য অনুযায়ী, চোরেরা ভবনের ভেতর তালাবদ্ধ একটি বাসায় ঢুকে প্রায় ১২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ৪,০০০ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মোস্তাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার দিন আসামিরা বাসা দেখার নাম করে একটি ভবনের ভেতর ঢোকে। এ সময় একটি বাসা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ দেখে কৌশলে তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায়।

মামলার পর সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা এবং তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় আসামিদের শনাক্ত করা হয়। পরে অভিযান চালিয়ে চুরির ঘটনায় জড়িত দুই আসামিকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মাহে আলম বেলালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় চুরি ও মাদক আইনে মোট ১২টি মামলা রয়েছে।

এসআই মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, চুরি হওয়া অবশিষ্ট মালামাল উদ্ধার এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো ব্যক্তি থাকলে তাদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

চুরিপুলিশপাহাড়তলীচট্টগ্রাম বিভাগআকবরশাহ
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