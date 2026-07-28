Ajker Patrika
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বান্দরবান

নাইক্ষ্যংছড়িতে স্থলমাইন বিস্ফোরণে বাংলাদেশির পা বিচ্ছিন্ন

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
নাইক্ষ্যংছড়িতে স্থলমাইন বিস্ফোরণে বাংলাদেশির পা বিচ্ছিন্ন
আহত যুবক আবদুল করিম। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ৪৭ ও ৪৮ নম্বর সীমান্তপিলারের জারুলিয়াছড়ির আগা নামের স্থানের ওপারে শূন্যরেখায় স্থলমাইন বিস্ফোরণে এক বাংলাদেশি যুবকের পা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় কক্সবাজারের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আহত যুবকের নাম আবদুল করিম (২৩)। তাঁর বাড়ি নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জারুলিয়াছড়ি গ্রামে। বাবার নাম মাকবুল হোসেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ দুপুরে যুবক আবদুল করিম চোরাকারবারের কাজে সেখানে গেলে এ দুর্ঘটনার শিকার হন।

খবর পেয়ে ১১ বিজিবি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে। দেখা যাচ্ছে, টহলও বাড়িয়েছে তারা। তবে এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি বিজিবি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. মাহবুব ইলাহী জানান, তিনি বিষয়টি জানেন। তাঁর এলাকার বাসিন্দা হিসেবে তিনি বিষয়টি আরও বিস্তারিত জানতে তাঁর ওয়ার্ড মেম্বারকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোহাম্মল হক। তিনি বলেন, বর্তমানে নাইক্ষ্যংছড়ি থানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

বান্দরবাননাইক্ষ্যংছড়িচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরযুবক
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