যশোর বোর্ডে গড় পাসের হার ৬৬.২৭%, জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১৪৭৮ জন

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা
এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে যশোর বোর্ডে এ বছর গড় পাসের হার ৬৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ৪৭৮ জন।
গত বছরের তুলনায় এ বছর পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা কমেছে। এ ছাড়া শূন্য পাসের বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে।
বোর্ড কর্তৃপক্ষের দাবি, শিক্ষার্থীদের খাতার যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে। অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে এসেছে বোর্ড। ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতার কারণে পাসের হার কমলেও ফলাফল সন্তোষজনক।
যশোর শিক্ষা বোর্ডের তথ্যমতে, এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় ১ লাখ ৩২ হাজার ৯৪০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে পাস করেছে ৮৮ হাজার ৯৭ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করেছে ৩৪ হাজার ১৭ জন পরীক্ষার্থী। মানবিক বিভাগ থেকে ৪৪ হাজার ৮৩৪ জন ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে ৯ হাজার ২৪৬ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছে।
জিপিএ-৫ পাওয়াদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ছেলে ৪ হাজার ৮০৯ জন ও মেয়ে ৫ হাজার ৩২৭ জন; মানবিক বিভাগে ছেলে ১৭৯ জন ও মেয়ে ৭৯২ এবং বাণিজ্য বিভাগে ছেলে ১৩৯ জন ও মেয়ে ২৩২ জন।
গত বছরের তুলনায় এ বছর পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা কমেছে। গত বছর গড় পাসের হার ছিল ৭৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১৫ হাজার ৪১০ জন।
এ ছাড়া শূন্য পাসের বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। এ বছর শূন্য পাসের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১। গত বছর ছিল দুটি।
যশোর শিক্ষা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক আব্দুল মতিন বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের খাতার যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে। অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতার কারণে পাসের হার কমলেও ফলাফল সন্তোষজনক।’
শূন্য পাসের বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।
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