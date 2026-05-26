খেজুরগাছে ৪ ঘণ্টা ধরে আটকা বিড়াল, উদ্ধার করল ফায়ার সার্ভিস

যশোরে এক মানবিক অভিযান চালিয়ে এক বিড়ালের প্রাণ বাঁচালেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। প্রায় ৩০ ফুট উঁচু খেজুরগাছে অন্তত চার ঘণ্টা ধরে আটকে পড়ে বিড়ালটি। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রাণীটিকে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে যশোর সদর উপজেলার আরবপুর জামতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে বিড়ালটি কোনোভাবে একটি উঁচু খেজুরগাছে উঠে পড়ে। কিন্তু ওপরে ওঠার পর আর নিচে নামতে পারছিল না প্রাণীটি। নামতে না পেরে গাছ থেকে অনবরত ডাকাডাকি করতে থাকে বিড়ালটি। তার এই অসহায় আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে উদ্বেগ ও মায়ার সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসী প্রথমে নিজেদের মতো করে বিড়ালটিকে নামানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু গাছটি অতিরিক্ত উঁচু হওয়ায় তাঁরা ব্যর্থ হন। পরে দুপুরে বিড়ালটির কষ্ট দেখে ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা তাদের বিশেষ মই ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বেলা ২টার দিকে বিড়ালটিকে সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। বিড়ালটি নিচে নামানোর পর স্থানীয় উৎসুক জনতার মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে।
ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার রেজাউল ইসলাম এ ধরনের অভিযানকে কর্তব্য হিসেবে অভিহিত করেছেন।
