ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু, আহত ২

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ নগরীতে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে মো. মুসা (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) সকাল ১১টার দিকে নগরীর ঘুন্টি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুসা গাজীপুর জেলার উত্তর সালনা এলাকার কোরবান আলীর ছেলে।

ময়মনসিংহ জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতার হোসেন জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জামালপুরগামী কমিউটার ট্রেনটি ময়মনসিংহ নগরীর ঘুন্টি এলাকায় পৌঁছালে ট্রেনের ছাদ থেকে মুসা, শামীমসহ তিন যুবক নিচে পড়ে যান।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মুসাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত শামীমকে হাসপাতালের ১৪ নম্বর পুরুষ ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। অপর একজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন।

জানা গেছে, জামালপুরে ভাইয়ের মুরগির খামারে কাজের সহায়তা করতে যাচ্ছিলেন নিহত মুসা।

ওসি আরও জানান, কীভাবে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

