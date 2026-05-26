দেবিদ্বারে ১১ মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

কুমিল্লার দেবিদ্বারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রুবেল ও সাব্বির হত্যাসহ ১১ মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মো. আনিসুর রহমান সরকার ওরফে আনিস মেম্বারকে (৪২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) দুপুরে তাকে কুমিল্লা কোর্ট হাজতে পাঠায় পুলিশ। দেবিদ্বার থানার ওসি মনিরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেপ্তার আনিস উপজেলার রসুলপুর গ্রামের আজিজ মেম্বারের বাড়ির মৃত নজরুল ইসলাম সরকারের ছেলে এবং রসুলপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি। সরকার পতনের পর তিনি নিজেকে বিএনপি এবং পরবর্তীতে এনসিপির কর্মী হিসেবেও দাবি করেছেন বলে জানা গেছে। মো. মামুন নামে এক ভ্যানচালককে মারধরের মামলায় গত সোমবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সঙ্গে আবুবকর হত্যাচেষ্টা মামলায়ও আসামি দেখিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে কুমিল্লা কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়।
মামলা তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক ভবতোষ কান্তি দে বলেন, আনিস মেম্বার এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও নেশাগ্রস্ত এবং আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীর লোক। আনিস মেম্বার ও তাঁর লোকজনদের বিরুদ্ধে এলাকার লোকেরা কোনো কিছু বলার সাহস পায় না।
