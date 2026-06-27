Ajker Patrika
জামালপুর

বকশীগঞ্জে বন্য হাতির আক্রমণে শ্রমিকের মৃত্যু

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি    
বকশীগঞ্জে বন্য হাতির আক্রমণে শ্রমিকের মৃত্যু
নিহত ব্যক্তির লাশ দেখতে মানুষের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় বন্য হাতির আক্রমণে জয়নাল আবেদীন নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২৭ জুন) দুপুরে উপজেলার সোমনাথপাড়া এলাকার ডুমুরতলা বিটের বাগিচাটিলা সংরক্ষিত বনভূমি থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত জয়নাল আবেদীন (৭০) উপজেলার কামালপুর ইউনিয়নের মৃধাপাড়া গ্রামের মৃত অনিস মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন।

বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার লাকড়ি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বালিজুরী রেঞ্জের ডুমুরতলা বিটের সংরক্ষিত বনভূমিতে যান জয়নাল আবেদীন। ১০৮৮ ও ১০৮৯ নম্বর পিলার-সংলগ্ন ওয়াইল্ডলাইফ করিডর এলাকার বাগানে যাওয়ার পর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।

শনিবার সকালে স্বজনেরা বন বিভাগকে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি জানান। পরে বন বিভাগের সদস্য এবং দিঘলকোনা, সোমনাথপাড়া, সাতানীপাড়া ও গারামারা এলাকার চারটি ইআরটি (এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম) যৌথভাবে তল্লাশি চালায়।

একপর্যায়ে দুপুরে বাগিচাটিলা সংরক্ষিত বনভূমি এলাকা থেকে জয়নাল আবেদীনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ময়মনসিংহ বন বিভাগের বালিজুরী রেঞ্জ কর্মকর্তা সুমন মিয়া বলেন, ‘নিখোঁজের খবর পাওয়ার পরপরই আমরা তল্লাশি অভিযান শুরু করি। পরে বাগিচাটিলা এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের অবস্থা দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বন্য হাতির আক্রমণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

জামালপুরবন্য হাতিবকশীগঞ্জময়মনসিংহ বিভাগমরদেহজেলার খবরশ্রমিক
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