Ajker Patrika
> সারা দেশ
> জামালপুর

ইসলামপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধান: বিক্ষোভ, অবাঞ্ছিত ঘোষণা; তবু প্রচারণায় অনড়

এম কে দোলন বিশ্বাস, ইসলামপুর (জামালপুর)
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ১৩
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগের সভাপতি শওকত হাসান মিঞা। ছবি: সংগৃহীত
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগের সভাপতি শওকত হাসান মিঞা। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে প্রচার-প্রচারণা চালানোয় বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগের সভাপতি মো. শওকত হাসান মিঞার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগের ছায়াতলে থেকে বঙ্গলীগ প্রতিষ্ঠা করে এখন ভোল পাল্টে বিএনপির মনোনয়ন চাওয়ায় শওকত হাসান মিঞাকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তবে এসবে তাঁর প্রচারণায় ছেদ পড়েনি। সম্প্রতি তিনি ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন সাংবাদিককে ঢাকায় ডেকে নিয়ে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিল্পপতি হিসেবে পরিচিত শওকত হাসান মিঞা ইসলামপুর উপজেলার পাথর্শী ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি ২০১৫ সালে ‘নতুন ধারার রাজনীতি’ স্লোগানে ‘বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দলটি এখনো নিবন্ধিত নয়।

বিএনপির নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, দলটি প্রতিষ্ঠার পর এর কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা না গেলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার করতে দেখা গেছে। এখন সেই শওকত হাসান মিঞা বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হয়ে এলাকায় প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান, চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবিসংবলিত পোস্টার এলাকায় সাঁটিয়েছেন।

এর প্রতিবাদে গত ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে পাথর্শী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে নেতা-কর্মীরা শওকত হাসান মিঞার বাড়ি প্রদক্ষিণ করেন। পরে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশে শওকত হাসান মিঞাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন তাঁরা। সভা শেষে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে সাঁটানো তাঁর ছবিসংবলিত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন।

এ বিষয়ে ইসলামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনির খান লোহানী বলেন, ‘শওকত হাসান মিঞা বঙ্গলীগের প্রধান এবং আওয়ামী লীগের দোসর। এখন তিনি বিএনপির মনোনয়ন চাইছেন। আমরা তাঁকে ইতিমধ্যে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছি। কোনো অবস্থাতেই তাঁকে বিএনপিতে নেওয়া হবে না।’

জামালপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণাজামালপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবাবও একই সুরে নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘আওয়ামী লীগের ছায়াতলে থেকে বঙ্গলীগ গঠন করে গুণগান প্রচারের পর এখন তিনি বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হওয়ায় আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

এদিকে বিএনপির নেতা-কর্মীদের প্রতিবাদের মুখেও শওকত হাসান মিঞা তাঁর প্রচারণায় অনড়। ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে ঢাকায় নিজ বাসভবন ‘জামালপুর টুইন টাওয়ারে’ বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

ওই সম্মেলনে ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোরাদুজ্জামান মোরাদ (উপজেলা বিএনপির প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক), সাধারণ সম্পাদক হাফিজ লিটন (উপজেলা তাঁতী লীগের সভাপতি), সদস্য লিয়াকত হোসাইন লায়ন (পৌর আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক), দপ্তর সম্পাদক হোসেন রানাসহ (উপজেলা কৃষক লীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক) অন্য সাংবাদিকেরা অংশ নেন।

সংবাদ সম্মেলনে শওকত হাসান মিঞা দাবি করেন, বঙ্গলীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, এটা মূলত ‘ইসলামপুর উপজেলা উন্নয়ন সংস্থা’। তিনি বলেন, ‘প্রায় ৩০ বছর ধরে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে এলাকার মানুষের উন্নয়ন করে যাচ্ছি। আমি বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। ইসলামপুরবাসীর ভাগ্য পরিবর্তন করতে এবং দারিদ্র্যমুক্ত জীবন গড়তে কাজ করতে চাই।’

বিষয়:

জামালপুরবিএনপিময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচনজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

ইসলামপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধান: বিক্ষোভ, অবাঞ্ছিত ঘোষণা; তবু প্রচারণায় অনড়

ইসলামপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধান: বিক্ষোভ, অবাঞ্ছিত ঘোষণা; তবু প্রচারণায় অনড়

যবিপ্রবি: ৮ শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ বহিষ্কার ১৫

যবিপ্রবি: ৮ শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ বহিষ্কার ১৫

ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে ধর্ম অবমাননার আসামি: ময়মনসিংহে ৫ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে ধর্ম অবমাননার আসামি: ময়মনসিংহে ৫ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

বাউফলে জেলেদের মধ্যে মানবিক সহায়তার চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

বাউফলে জেলেদের মধ্যে মানবিক সহায়তার চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ