ইসলামপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধান: বিক্ষোভ, অবাঞ্ছিত ঘোষণা; তবু প্রচারণায় অনড়

এম কে দোলন বিশ্বাস, ইসলামপুর (জামালপুর)
জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে প্রচার-প্রচারণা চালানোয় বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগের সভাপতি মো. শওকত হাসান মিঞার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগের ছায়াতলে থেকে বঙ্গলীগ প্রতিষ্ঠা করে এখন ভোল পাল্টে বিএনপির মনোনয়ন চাওয়ায় শওকত হাসান মিঞাকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তবে এসবে তাঁর প্রচারণায় ছেদ পড়েনি। সম্প্রতি তিনি ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন সাংবাদিককে ঢাকায় ডেকে নিয়ে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিল্পপতি হিসেবে পরিচিত শওকত হাসান মিঞা ইসলামপুর উপজেলার পাথর্শী ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি ২০১৫ সালে ‘নতুন ধারার রাজনীতি’ স্লোগানে ‘বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দলটি এখনো নিবন্ধিত নয়।
বিএনপির নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, দলটি প্রতিষ্ঠার পর এর কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা না গেলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার করতে দেখা গেছে। এখন সেই শওকত হাসান মিঞা বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হয়ে এলাকায় প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান, চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবিসংবলিত পোস্টার এলাকায় সাঁটিয়েছেন।
এর প্রতিবাদে গত ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে পাথর্শী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে নেতা-কর্মীরা শওকত হাসান মিঞার বাড়ি প্রদক্ষিণ করেন। পরে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশে শওকত হাসান মিঞাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন তাঁরা। সভা শেষে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে সাঁটানো তাঁর ছবিসংবলিত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন।
এ বিষয়ে ইসলামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনির খান লোহানী বলেন, ‘শওকত হাসান মিঞা বঙ্গলীগের প্রধান এবং আওয়ামী লীগের দোসর। এখন তিনি বিএনপির মনোনয়ন চাইছেন। আমরা তাঁকে ইতিমধ্যে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছি। কোনো অবস্থাতেই তাঁকে বিএনপিতে নেওয়া হবে না।’
উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবাবও একই সুরে নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘আওয়ামী লীগের ছায়াতলে থেকে বঙ্গলীগ গঠন করে গুণগান প্রচারের পর এখন তিনি বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হওয়ায় আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’
এদিকে বিএনপির নেতা-কর্মীদের প্রতিবাদের মুখেও শওকত হাসান মিঞা তাঁর প্রচারণায় অনড়। ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে ঢাকায় নিজ বাসভবন ‘জামালপুর টুইন টাওয়ারে’ বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।
ওই সম্মেলনে ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোরাদুজ্জামান মোরাদ (উপজেলা বিএনপির প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক), সাধারণ সম্পাদক হাফিজ লিটন (উপজেলা তাঁতী লীগের সভাপতি), সদস্য লিয়াকত হোসাইন লায়ন (পৌর আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক), দপ্তর সম্পাদক হোসেন রানাসহ (উপজেলা কৃষক লীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক) অন্য সাংবাদিকেরা অংশ নেন।
সংবাদ সম্মেলনে শওকত হাসান মিঞা দাবি করেন, বঙ্গলীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, এটা মূলত ‘ইসলামপুর উপজেলা উন্নয়ন সংস্থা’। তিনি বলেন, ‘প্রায় ৩০ বছর ধরে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে এলাকার মানুষের উন্নয়ন করে যাচ্ছি। আমি বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। ইসলামপুরবাসীর ভাগ্য পরিবর্তন করতে এবং দারিদ্র্যমুক্ত জীবন গড়তে কাজ করতে চাই।’
জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে প্রচার-প্রচারণা চালানোয় বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগের সভাপতি মো. শওকত হাসান মিঞার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগের ছায়াতলে থেকে বঙ্গলীগ প্রতিষ্ঠা করে এখন ভোল পাল্টে বিএনপির মনোনয়ন চাওয়ায় শওকত হাসান মিঞাকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তবে এসবে তাঁর প্রচারণায় ছেদ পড়েনি। সম্প্রতি তিনি ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন সাংবাদিককে ঢাকায় ডেকে নিয়ে বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিল্পপতি হিসেবে পরিচিত শওকত হাসান মিঞা ইসলামপুর উপজেলার পাথর্শী ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি ২০১৫ সালে ‘নতুন ধারার রাজনীতি’ স্লোগানে ‘বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দলটি এখনো নিবন্ধিত নয়।
বিএনপির নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, দলটি প্রতিষ্ঠার পর এর কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা না গেলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার করতে দেখা গেছে। এখন সেই শওকত হাসান মিঞা বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হয়ে এলাকায় প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান, চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবিসংবলিত পোস্টার এলাকায় সাঁটিয়েছেন।
এর প্রতিবাদে গত ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে পাথর্শী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে নেতা-কর্মীরা শওকত হাসান মিঞার বাড়ি প্রদক্ষিণ করেন। পরে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশে শওকত হাসান মিঞাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন তাঁরা। সভা শেষে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে সাঁটানো তাঁর ছবিসংবলিত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন।
এ বিষয়ে ইসলামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনির খান লোহানী বলেন, ‘শওকত হাসান মিঞা বঙ্গলীগের প্রধান এবং আওয়ামী লীগের দোসর। এখন তিনি বিএনপির মনোনয়ন চাইছেন। আমরা তাঁকে ইতিমধ্যে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছি। কোনো অবস্থাতেই তাঁকে বিএনপিতে নেওয়া হবে না।’
উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবাবও একই সুরে নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘আওয়ামী লীগের ছায়াতলে থেকে বঙ্গলীগ গঠন করে গুণগান প্রচারের পর এখন তিনি বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হওয়ায় আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’
এদিকে বিএনপির নেতা-কর্মীদের প্রতিবাদের মুখেও শওকত হাসান মিঞা তাঁর প্রচারণায় অনড়। ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে ঢাকায় নিজ বাসভবন ‘জামালপুর টুইন টাওয়ারে’ বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।
ওই সম্মেলনে ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোরাদুজ্জামান মোরাদ (উপজেলা বিএনপির প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক), সাধারণ সম্পাদক হাফিজ লিটন (উপজেলা তাঁতী লীগের সভাপতি), সদস্য লিয়াকত হোসাইন লায়ন (পৌর আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক), দপ্তর সম্পাদক হোসেন রানাসহ (উপজেলা কৃষক লীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক) অন্য সাংবাদিকেরা অংশ নেন।
সংবাদ সম্মেলনে শওকত হাসান মিঞা দাবি করেন, বঙ্গলীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, এটা মূলত ‘ইসলামপুর উপজেলা উন্নয়ন সংস্থা’। তিনি বলেন, ‘প্রায় ৩০ বছর ধরে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে এলাকার মানুষের উন্নয়ন করে যাচ্ছি। আমি বিএনপির মনোনয়নে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। ইসলামপুরবাসীর ভাগ্য পরিবর্তন করতে এবং দারিদ্র্যমুক্ত জীবন গড়তে কাজ করতে চাই।’
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) ১৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪ জন করে শিক্ষক ও কর্মকর্তা রয়েছেন। বিগত ভিসির মদদপুষ্ট হয়ে ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা কিংবা আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীর প্রভাবে জালিয়াতি করে নিয়োগ নেওয়া এসব ব্যক্তিদের...২ ঘণ্টা আগে
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আসামি শামীম আশরাফকে আদালতে নেওয়ার সময় তাঁর হাতে ফিলিস্তিনের পতাকা দেখা যাওয়ার ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচিত হলে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণ কারণে এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে কোতোয়ালি মডেল থানায় কর্মরত পাঁচ পুলিশ সদস্যকে২ ঘণ্টা আগে
অভিযোগে বলা হয়েছে, পরিষদ কর্মকর্তারা পরিবহন খরচ বাবদ প্রত্যেক জেলের কাছ থেকে ৫০ টাকা আদায় করেছেন। এতে প্রায় ৮ হাজার ৮৫০ টাকা আদায় করা হয়। এ ছাড়া নিয়মানুযায়ী ২৫ কেজি চাল দেওয়ার কথা থাকলেও প্রত্যেক জেলেকে ২০ কেজি চাল দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।৩ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ও সার্ভিস লেনে চার মাস ধরে নিভে আছে সব সড়কবাতি। ফলে রাত নামলেই সড়কজুড়ে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের আশঙ্কাও। তার কেটে চুরির কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে