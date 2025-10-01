বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা করতে বাধা, কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

জামালপুর প্রতিনিধি
বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা না দেওয়ায় জামালপুরে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার তুলশীরচর ইউনিয়নের টেবিরচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. মুনছর আলী (৬০)। তিনি ওই এলাকার মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির জামাতা মোহাম্মদ আলী জানান, মুনছর আলীর বাড়ির ওপর দিয়ে পেছনের বাড়ির রুবেল জোরপূর্বক রাস্তা করার চেষ্টা করেন। এতে মুনছর আলী বাধা দেন। পরে রুবেল চলে যান। এর জেরে গতকাল রাতে সোহেল, উজ্জল, রুহুল, জাহেদুল, সালিম ও সাহেদ আলী দলবল নিয়ে রড, লাঠি নিয়ে মুনছর আলীর বাড়িতে হামলা চালান। এ সময় লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মুনছর আলীকে আহত করেন তাঁরা। গুরুতর আহতাবস্থায় তাঁকে প্রথমে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পলাতক রয়েছেন। নিহত মুনছর আলী তিন সন্তানের জনক।
জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মো. ফয়সাল আতিক বলেন, এ ঘটনায় জামালপুর সদর থানায় নিহতের ছেলে বাদী একটি মামলা করেছেন। দোষীদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।
বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা না দেওয়ায় জামালপুরে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার তুলশীরচর ইউনিয়নের টেবিরচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. মুনছর আলী (৬০)। তিনি ওই এলাকার মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির জামাতা মোহাম্মদ আলী জানান, মুনছর আলীর বাড়ির ওপর দিয়ে পেছনের বাড়ির রুবেল জোরপূর্বক রাস্তা করার চেষ্টা করেন। এতে মুনছর আলী বাধা দেন। পরে রুবেল চলে যান। এর জেরে গতকাল রাতে সোহেল, উজ্জল, রুহুল, জাহেদুল, সালিম ও সাহেদ আলী দলবল নিয়ে রড, লাঠি নিয়ে মুনছর আলীর বাড়িতে হামলা চালান। এ সময় লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মুনছর আলীকে আহত করেন তাঁরা। গুরুতর আহতাবস্থায় তাঁকে প্রথমে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পলাতক রয়েছেন। নিহত মুনছর আলী তিন সন্তানের জনক।
জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মো. ফয়সাল আতিক বলেন, এ ঘটনায় জামালপুর সদর থানায় নিহতের ছেলে বাদী একটি মামলা করেছেন। দোষীদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।
আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজধানীর গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় নড়াইল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বি এম কবিরুল হক মুক্তিসহ দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ১০ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলাসংলগ্ন বলেশ্বর নদীর পাড় থেকে হরিণের দুটি মাথাসহ প্রায় ৪০ কেজি মাংস জব্দ করেছে চরদুয়ানী নৌ পুলিশ ফাঁড়ি। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের নাপিতের খালের মোহনা থেকে এসব জব্দ করা হয়।৪১ মিনিট আগে
বৈঠক শেষে সীমান্তের শূন্যরেখায় লাশ স্বজনদের দেখানো হয়। এ সময় উপস্থিত আত্মীয়রা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরে মরদেহ ভারতে দাফনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আত্মীয়রা বাংলাদেশে ফিরে আসেন।১ ঘণ্টা আগে
অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, জনগণ শেখ হাসিনা সরকারকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছিল। রাজপথ থেকে জনগণ নির্ধারণ করেছে প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন, কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগামী নির্বাচন হবে আর গণতন্ত্র ফিরে আসবে।১ ঘণ্টা আগে