প্রশ্নটা কেন তামিমকে করেন না, মিঠুনের জিজ্ঞাসা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বছরের শুরুতে দেশের ক্রিকেটে টালমাটাল অবস্থা এমন কবে দেখা গেছে, সেটা জানতে অনেকে নিশ্চয়ই গুগল করা শুরু করেছেন। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তো রয়েছেই। পাশাপাশি যোগ হয়েছে মোহাম্মদ মিঠুন-মেহেদী হাসান মিরাজদের সাময়িক খেলা স্থগিত।
ক্রিকেটারদের সাময়িক খেলা স্থগিতের সূত্রপাত পরশু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়া মাহফিল শেষে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বক্তব্য ঘিরেই। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেললে বিসিবির কোনো ক্ষতি হবে না, ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া—তাঁর এসব কথাবার্তা ক্রিকেটাররা মেনে নিতে পারেনি। সেদিন রাতেই ক্রিকেটারদের কল্যাণের সংগঠন কোয়াব সভাপতি মিঠুন দাবি করেছিলেন, নাজমুল পদত্যাগ না করলে সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধ।
মিঠুন পরশু রাতে যা বলেছিলেন, গতকাল ঠিক সেটাই করেছিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে গতকাল লিটন দাস-নাজমুল হোসেন শান্তরা মিরপুর স্টেডিয়ামে না গিয়ে বনানীর শেরাটন হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে গিয়েছিলেন। মিঠুনের পুরো দিনটা কেটেছে সংবাদ সম্মেলন করেই। রাতে যখন বিপিএল ইস্যুর সমাধান হলো, সেখানে এসেছে তামিম ইকবালের প্রসঙ্গও। সাংবাদিকদের মিঠুন বলেন, ‘এই প্রশ্নটা কেন তামিম ইকবালকে করেন না। তামিম ইকবালের সঙ্গে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে নিয়েন। যখন আমরা নতুন করে কোয়াব গঠন করি, তখন তামিম ইকবালের অবদান ছিল।’
শুধু পরশু নাজমুলের বিতর্কিত মন্তব্যই নয়। কদিন আগে তামিমকে ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’ বলেছিলেন নাজমুল। সেই ঘটনার পর নাজমুল বিভিন্ন সময় সংবাদমাধ্যমকে যা বলেছেন, সবকিছু মিলিয়েই কোয়াব সভাপতি মিঠুনের নেতৃত্বে মিরাজ-নুরুল হাসান সোহানরা খেলা সাময়িক স্থগিত রেখেছিলেন। কোয়াবের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে রাতে সাংবাদিকদের মিঠুন বলেন, ‘কোয়াব নতুন করে গঠনের সময় তামিম ইকবালের অবদান ছিল। সেটার সঙ্গে একমত। এটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। কোয়াবের সিদ্ধান্ত শুধু কোয়াবেরই। আমাদের সিদ্ধান্তে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির প্রভাব কাজ করে না। ক্রিকেটারদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপার দেখা হয় না।’
যে নাজমুলের পদত্যাগের দাবিতে মিঠুন-মিরাজরা খেলা বয়কট করেছিলেন, সেই নাজমুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিসিবি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর কাছে লিখিত জবাব চেয়েছে বোর্ড। তাঁকে অর্থ কমিটির প্রধানসহ সব কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে দিয়েছে বলে বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। তবে এখনো তিনি পরিচালক পদে আছেন।
