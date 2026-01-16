Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: ইগোটা আলমারিতে রাখুন, তেল দিতে গেলে পিছলে পড়বেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ৫৩
মেষ

কনফিডেন্স আপনার আকাশছোঁয়া। তবে খেয়াল রাখবেন, কনফিডেন্স যেন ওভার-কনফিডেন্সে না বদলে যায়। বসের ভুল ধরতে যাবেন না, কারণ ‘বস ইজ অলওয়েজ রাইট’, বিশেষ করে যখন মাসের শেষ! সঙ্গীর সাথে তর্ক জেতার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, শান্তিতে ডাল-ভাত খাওয়া, ঝগড়া করে বিরিয়ানি খাওয়ার চেয়ে ভালো। ঘাড়ের যন্ত্রণায় ভুগতে পারেন, ফোনটা একটু কম ঘাটুন। রাগ কমানোর জন্য আজ অন্তত ১০ বার লম্বা শ্বাস নিন।

বৃষ

গ্রহের ফেরে খরচ বাড়ার প্রবল যোগ। বিশেষ করে ই-কমার্স অ্যাপগুলোতে ‘সেল’ দেখে আঙুল উসখুশ করবে। তবে মনে রাখবেন, পকেটে টান পড়লে মাসের শেষে মুড়ি খেয়ে কাটাতে হবে। বাড়ির ছোটদের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে মন ভালো হতে পারে। কিন্তু তাদের মিষ্টি খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে ভুলে যাবেন না। পেটটা আজ বিদ্রোহ করতে পারে। বিরিয়ানি নয়, লাউ-ঘণ্টই হোক আজকের মেনু। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আধাঘণ্টা ঘুমিয়ে নিন।

মিথুন

আজ আপনি সচল রেডিওর মতো একটানা কথা বলে যাবেন। লোকে আপনার কথা শুনবে, কিন্তু মনে মনে তারা হয়তো আপনাকে মিউট করতে চাইবে। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন। তবে লাভ মানেই যে সবাইকে ট্রিট দিতে হবে, এমন কোনো দিব্যি কেউ দেয়নি! পুরোনো কোনো ক্রাশের সাথে হঠাৎ দেখা হতে পারে। কথা বলার সময় দাঁতে কিছু আটকে নেই তো? চেক করে নিন। আজ একটু মৌনব্রত পালন করলে সমাজ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

কর্কট

যাঁরা সিঙ্গেল আছেন, তাঁদের জন্য আজ বিয়ের সানাই বাজার সম্ভাবনা প্রবল। তবে আগে নিজের প্রোফাইল ছবিটা বদলে নিন। অফিসে নতুন কোনো আইডিয়া দেওয়ার আগে দেখে নিন কলিগরা হাসছে কি না। আপনার আইডিয়া হয়তো জিনিয়াস, কিন্তু লোকে তা বুঝতে দেরি করবে। রাস্তার চপ-কাটলেট আজ আপনার প্রধান শত্রু। ওদিকে তাকালে চোখ বন্ধ করে নিন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ ভালোই কাজ করবে, তাই লটারি কাটার কথা ভাবলে ভেবে দেখতে পারেন (যদিও জেতার গ্যারান্টি নেই!)।

সিংহ

আজ আপনিই আসল ‘সিংহ’। ক্যারিয়ারে দারুণ কোনো প্রস্তাব আসতে পারে। তবে নিজের ইগোটা আলমারিতে বন্দি করে রাখুন। বাড়িতে নিজের ভুল স্বীকার করুন। ‘সরি’ বললে ছোট হবেন না, বরং আপনার ডিনারের মেনু উন্নত হতে পারে। রাস্তায় হাঁটার সময় নিচে তাকিয়ে হাঁটুন। ১০ টাকা বা কয়েন কুড়িয়ে পাওয়ার যোগ আছে! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজ ৫ মিনিট নিজের প্রশংসা করুন।

কন্যা

আজ আপনার ওপর কাজের চাপ কুস্তিগীরের মতো চেপে বসবে। তবে আপনি স্মার্ট, তাই কাজগুলো অন্যদের মাথায় সুন্দর করে চাপিয়ে দেবেন। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। কাউকে ধার দেওয়ার আগে ভাবুন আপনি তাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবেন কি না। সঙ্গীর মান ভাঙাতে দামি গিফট লাগবে না, একটা চকোলেট বা সুন্দর কবিতাই যথেষ্ট। পাওনাদার বাড়িতে চা খেতে আসতে পারে, দরজা দেওয়ার আগে দুবার ভাবুন।

তুলা

বাড়ি বা গাড়ি কেনার ফ্যান্টাসি আজ আরও তীব্র হবে। কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে রিয়ালিটি চেক করে নেওয়া জরুরি। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলার সময় জিভে মধু মাখিয়ে নিন। আজ আপনার বেশ সাজগোজ করার ইচ্ছে হবে। ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিন, অন্তত ১০টি লাইক নিশ্চিত! রাত জাগলে আপনাকে কাল সকালে ‘রক্তচোষা বাদুড়’ বা ‘পান্ডা’র মতো লাগতে পারে।

বৃশ্চিক

আজ আপনার রুটিন বদলে নতুন কিছু করার ইচ্ছে হবে। হয়তো হঠাৎ মনে হবে পাহাড় বা সমুদ্র থেকে ঘুরে আসি, কিন্তু অফিসের কাজ সেই ইচ্ছেকে ধাক্কা মারবে। ভাই বা বন্ধুর আচরণে মেজাজ তিরিক্ষি হতে পারে। কথা কাটাকাটি হলে কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে পারে, সাবধান! কোলেস্টেরল চেক করুন। ভাজাভুজি খাওয়া মানে নিজের লিভারের সাথে বেইমানি করা। আজ জ্ঞান দেওয়ার আগে ভাবুন লোকটা কি আপনার বেতন দেয়? যদি না দেয়, তবে চুপ থাকুন।

ধনু

আপনার মুখে আজ মধু আর পকেটে কড়ি থাকার সম্ভাবনা। বসের মন জয় করার সেরা দিন আজ। শুধু বেশি তেল দিতে গিয়ে পিছলে পড়বেন না। বড়দের কথা শুনতে বোরিং লাগলেও আজ একটু মন দিয়ে শুনুন, হয়তো কাজের কিছু পেয়ে যাবেন। আজ চেরি লাল রঙের রুমাল সাথে রাখুন। নয়বার অন্তত হাসার চেষ্টা করুন।

মকর

আজ আপনি নিজেই নিজের প্রিয় বন্ধু। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। পুরোনো কোনো মানসিক চাপ আজ কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। কোনো দলিলে বা চেকে সই করার আগে অন্তত তিনবার পড়ুন। চশমাটা সাথে রাখতে ভুলবেন না। সঙ্গী আজ আপনাকে অনেক বেশি সময় দেবে, উপভোগ করুন। একটু আধ্যাত্মিক গান শুনলে বা ধ্যান করলে দিনটি শান্তিতে কাটবে।

কুম্ভ

আজ বন্ধুদের সাথে অড্ডার আসর জমবে। আপনিই হবেন আসরের মধ্যমণি। তবে আড্ডার ছলে অফিসের গোপন খবর ফাঁস করবেন না। প্রফেশনাল লাইফে উন্নতির যোগ আছে, কিন্তু আলসেমি করলে প্রমোশনটা কলিগের পকেটে চলে যেতে পারে। শরীরচর্চার কথা ভাববেন ঠিকই, কিন্তু বিছানাই আপনার সেরা ব্যায়ামাগার মনে হবে। অন্তত ৫ মিনিট হাত-পা নাড়াচাড়া করুন, শরীরটা মরচে ধরা মেশিন নয়!

মীন

আজ কোনো দামি জিনিস বউকে না জানিয়ে কিনলে কিন্তু হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধবে। শান্তির জন্য ‘হ্যাঁ তে হ্যাঁ’ মিলিয়ে চলুন। বাজি ধরায় আজ ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে, তবে পকেট খালি হওয়ার ঝুঁকিও ৫০-৫০। গান শুনুন, বাথরুমে গাইতে থাকুন। তবে হেডফোন ছাড়া চিৎকার করে গাইলে প্রতিবেশীরা পুলিশ ডাকতে পারে! হাসিমুখে থাকুন, পৃথিবীর অর্ধেক সমস্যা তো হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যায়।

