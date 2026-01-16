Ajker Patrika

আওয়ামী লীগের ভোট শতভাগ পাব, এ বিষয়ে নিশ্চিত: নুরুল হক নুর

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৪২
দশমিনায় গতকাল সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় স্মরণসভায় বক্তব্য দেন নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা
দশমিনায় গতকাল সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় স্মরণসভায় বক্তব্য দেন নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘আমি যদি ভোট পাওয়ার মতো কাজ করে থাকি, তাহলে আওয়ামী লীগের সমর্থকেরাও আমাকে ভোট দেবেন। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের শতভাগ ভোট পাব।’ পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা বিএনপির আয়োজনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় স্মরণসভা ও দোয়ার অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা ও গলাচিপা) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আবদুল হাই পঞ্চায়েতের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন নুরুল হক নুর।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সিদ্দিক আহমেদ মোল্লা ও ডা. গোলাম মোস্তফা, উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি লিয়ার হোসেন হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক মিলন মিয়া, পটুয়াখালী জেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শিপলু খান, গণফোরাম নেতা মাহামুদুল্লাহ মধু, কেন্দ্রীয় বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সজিব এবং তিতুমীর কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি মামুন। এ ছাড়া বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন, গণঅধিকার পরিষদ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল হক নুর বলেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে তাঁর ফুফুর বাড়িতে ঈদের দাওয়াতে গেলে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাঁর ওপর হামলা চালান। পরে হাজিরহাট লঞ্চঘাট এলাকায় ঢাকা যাওয়ার সময় তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। তিনি বলেন, জুলাইয়ের পর চাইলে এসব ঘটনার বিষয়ে মামলা করতে পারতেন, তবে তিনি তা করেননি।

নুরুল হক নুর আরও বলেন, জুলাইয়ের পর দশমিনা থানায় কিছু নেতা-কর্মী মামলা-বাণিজ্যে জড়ালেও তাঁর দলের কোনো নেতা-কর্মী এতে যুক্ত ছিলেন না। তিনি বলেন, ‘আমি যদি ভোট পাওয়ার মতো কাজ করে থাকি, তাহলে আওয়ামী লীগের সমর্থকেরাও আমাকে ভোট দেবেন। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, আওয়ামী লীগের সমর্থকদের শতভাগ ভোট পাব।’

এ সময় তিনি খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণা করে বলেন, জুলাইয়ের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে খালেদা জিয়া সততা ও দেশপ্রেম নিয়ে রাজনীতি করার আহ্বান জানান এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া ছিলেন আপসহীন নেত্রী, যিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি।

সভা শেষে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগবরিশালভোটআওয়ামী লীগভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন

এককভাবে নির্বাচন করবে ইসলামী আন্দোলন

মাঘে বাড়ছে তাপমাত্রা, আরও কত বাড়বে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘে বাড়ছে তাপমাত্রা, আরও কত বাড়বে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

শূকর জবাইয়ে সহায়তা চেয়ে পোস্ট তরুণীর, পরদিনই হাজারো মানুষের ঢল

শূকর জবাইয়ে সহায়তা চেয়ে পোস্ট তরুণীর, পরদিনই হাজারো মানুষের ঢল

রাজধানীর উত্তরায় সাততলা ভবনে আগুন: একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত বেড়ে ৬

রাজধানীর উত্তরায় সাততলা ভবনে আগুন: একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত বেড়ে ৬

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় গর্তের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

কুমিল্লায় গর্তের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ২

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ২

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার চালানো রাষ্ট্রের জন্য ফরজে কিফায়া: উপদেষ্টা নূরজাহান

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার চালানো রাষ্ট্রের জন্য ফরজে কিফায়া: উপদেষ্টা নূরজাহান

বরিশালের বিএম কলেজের সাবেক ভিপি মঈন তুষার আটক

বরিশালের বিএম কলেজের সাবেক ভিপি মঈন তুষার আটক