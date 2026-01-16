Ajker Patrika

কুমিল্লায় র‍্যাবের অভিযানে পুলিশের লুট হওয়া চায়নিজ রাইফেল উদ্ধার

কুমিল্লা প্রতিনিধি
উদ্ধারকৃত অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধারকৃত অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার মুরাদনগরে র‍্যাবের বিশেষ অভিযানে পুলিশের লুট হওয়া একটি চায়নিজ রাইফেল ও একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় র‌্যাব-১১, সিপিসি-২ কুমিল্লার কোম্পানি অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-১১, সিপিসি-২-এর একটি বিশেষ আভিযানিক দল কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার লাজৈর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী সহিংস পরিস্থিতিতে পুলিশের থানা থেকে লুট হওয়া একটি চায়নিজ রাইফেল ও একটি দেশীয় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্রের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলে জানায় র‌্যাব। একই সঙ্গে পুলিশের অস্ত্র লুটের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে র‌্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

উদ্ধারপুলিশঅভিযানর‍্যাবচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআগ্নেয়াস্ত্র
