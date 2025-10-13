Ajker Patrika
নবীগঞ্জে বাসচাপায় নছিমনচালক নিহত

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত নছিমনটি। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত নছিমনটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় নজরুল ইসলাম (৪০) নামের এক নছিমনচালক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার রুস্তমপুর টোল প্লাজা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রশিদ সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত নজরুল ইসলাম নবীগঞ্জ উপজেলার দেবপাড়া ইউনিয়নের সদরঘাট হাজীপুর গ্রামের হারুন মিয়ার ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৫টার দিকে নজরুল তাঁর নছিমন নিয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আউশকান্দি অভিমুখে যাচ্ছিলেন। পথে রুস্তমপুর টোল প্লাজা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আল মোবারকা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নছিমনটিকে চাপা দেয়। এতে নছিমনটি উল্টে গিয়ে চালক গুরুতর আহত হন। এ সময় বাসটি দ্রুত পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে গোপলারবাজার তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৭টার দিকে নজরুল মারা যান।

