Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গোপালগঞ্জ

বাসের ধাক্কায় স্কুলছাত্রী নিহত, সড়ক অবরোধ

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৪৮
পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছে। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নীলফা বাজার এলাকার গোপালগঞ্জ-পিরোজপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম সিনথিয়া আক্তার মীম (৮)। সে উপজেলার বর্ণি ইউনিয়নের সিঙ্গিপাড়া গ্রামের মিরাজ শেখের মেয়ে ও নীলফা বাজারের মডার্ন কিন্ডারগার্টেন কেজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। এ ঘটনায় বাসটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে, তবে চালক পালিয়ে গেছেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, স্কুল ছুটি হওয়ার পর মীম রাস্তা পার হচ্ছিল। তখন ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ইমাদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে মাথা ফেটে সে রাস্তায় পড়ে যায়। স্থানীয়রা ওই স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

টুঙ্গিপাড়া থানার পরিদর্শক (অপারেশন) খন্দকার আওরঙ্গজেব বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় স্কুলছাত্রী মীমকে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও শিক্ষার্থীরা প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধে অবরোধ তুলে নেন তাঁরা।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঅবরোধঢাকা বিভাগঢাকাটুঙ্গিপাড়া
