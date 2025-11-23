Ajker Patrika

কালিয়াকৈরে মধ্যরাতে ডাকাতের হানা, স্বর্ণালংকার-টাকা লুট, ছুরিকাঘাতে আহত ১

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে তৈরি
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় একটি বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের জামালপুর এলাকায় সিরাজুল ইসলাম খোকার বাড়িতে এই ডাকাতি হয়। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, মুখোশধারী ডাকাত দল বাড়ির সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দেশীয় অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে নেয়। এ সময় ডাকাতদের হামলায় সিরাজুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম গুরুতর আহত হন।

ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৫ থেকে ২০ জনের মুখোশধারী ডাকাত দল মধ্যরাতে বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা বাড়ির মালিকসহ পরিবারের সবাইকে বেঁধে ফেলে এবং ঘরে তাণ্ডব চালায়। বাধা দিতে গেলে বাড়ির মালিকের ছেলে সাদ্দামকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর জখম করা হয়। ডাকাত দল বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৮০ হাজার টাকা লুট করে পালিয়ে যায়।

গুরুতর আহত সাদ্দামকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

কালিয়াকৈর থানার ওসি (অপারেশন) যোবায়ের বলেন, ডাকাতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

