টঙ্গীতে কাপড়ের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৩ ইউনিট

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
াজীপুরের টঙ্গীতে আগুন লেগে একটি কাপড়ের কারখানা ভস্মীভূত হয়েছে। সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে টঙ্গীর স্টেশন রোডসংলগ্ন মাছিমপুর এলাকার মেসার্স সত্যরঞ্জন ও রনি কাটিং সেন্টার নামের একটি কাটিং কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা প্রথমে কারখানার ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের আপৎকালীন কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁরা আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাটিং সেন্টারে বিপুল পরিমাণ কাঁচা ও তৈরি কাপড় মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নিকাণ্ডে কারখানার ভেতরের কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
এ বিষয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহীন আলম বলেন, ‘কারখানায় আগুন লাগার কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি।’
পাবনার ঈশ্বরদীতে জনতা ব্যাংক পিএলসি পাকশী শাখার ব্যবস্থাপক (ম্যানেজার) খালেদ সাইফুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ মিলছে না এবং তাঁর মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে।৩ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে প্রশাসন ভবন-১-এর কনফারেন্স কক্ষে ভর্তি উপকমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।৫ মিনিট আগে
পোশাক কারখানাটির শ্রমিকেরা জানান, দুপুরে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। তারপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। সেই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি।১৩ মিনিট আগে
মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট শাহবাগ থানার চানখাঁরপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ক্ষুদ্র ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির হোসেন। দুপুরে গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান মনির। এ ঘটনায় গত ১৪ মার্চ মনিরের স্ত্রী রোজিনা আক্তার বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় একটি১৬ মিনিট আগে