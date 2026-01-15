Ajker Patrika

রান্নার চাল ধোয়ার জন্য নলকূপের পাড়ে গৃহবধূ, মিলল গলাকাটা মরদেহ

কুড়িগ্রাম প্রতি‌নি‌ধি ও না‌গেশ্বরী সংবাদদাতা
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪১
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় নিজ বা‌ড়ির নলকূপের পাড় থে‌কে শহিদা বেগম (২৬) নামের এক গৃহবধূর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের গণিরচর গ্রামে এই ঘটনা ঘ‌টে। নিহত শহিদা বেগম গণিরচর গ্রামের আজিজুল ইসলামের স্ত্রী। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।

নারায়ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আজিজুল ইসলাম পেশায় ছোট চা-দোকানি। তিনি গ্রামের পাশের কালারচর বাজারে ব্যবসা করেন। বুধবার রাতে বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দোকানে ছিলেন। এ সময় বাড়িতে শহিদা বেগম ও তাঁর চার বছর বয়সী ছোট মে‌য়ে ছিল। শ‌হিদা রা‌তের রান্নার চাল ধু‌তে টিউব‌ওয়ে‌লের পা‌ড়ে গে‌লে অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত বা‌ড়ি‌তে ঢুকে শ‌হিদার গলা কেটে হত্যা করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বুধবার রাত ৮টার দিকে শহিদা বেগমের বাড়িতে ছোট মেয়ের অ‌স্বাভা‌বিক কান্না শুনতে পান প্রতিবেশীরা। তাঁরা দ্রুত বাড়িতে গিয়ে নলকূপের পাড়ে শ‌হিদার গলাকাটা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। প‌রে খবর পে‌য়ে পু‌লিশ ঘটনাস্থ‌লে পৌঁছে সুরতহাল প্রতি‌বেদন ক‌রে। মরদেহ উদ্ধার ক‌রে ময়নাতদ‌ন্তের জন্য পাঠা‌নো হয়।

কচাকাটা থানার ওসি সোয়েল রানা বলেন, ‘দুর্গম এলাকা হওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে মধ্যরাত হ‌য়ে যায়। ওই গৃহবধূ ভাত রান্নার চাল ধোয়ার জন্য টিউবওয়েলের পাড়ে যান। এ সময় অজ্ঞাত ঘাতক ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে। এতে গৃহবধূর শ্বাসনালি কে‌টে যায়। ঘটনাস্থ‌লেই তি‌নি মারা যান। এখনো ঘাতক‌কে শনাক্ত করা যায়‌নি।’

রংপুর জেলাগৃহবধূমৃতরংপুরমরদেহরংপুর বিভাগকুড়িগ্রাম
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

বিমানের পরিচালক হলেন খলিলুর রহমান, ফয়েজ তৈয়্যব ও ইসি সচিব

ইরাক থেকে ইরানে ঢোকার চেষ্টা করছে সশস্ত্র কুর্দিরা, ঠেকাতে সাহায্য করছে তুরস্ক

উপাচার্য-উপ-উপাচার্যের পদত্যাগসহ চার দফা দাবিতে চবি ছাত্রদলের অবস্থান

মায়ের কোল থেকে ছিটকে সড়কে প্রাণ গেল শিশুর

রাবিতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

এনসিপি প্রার্থী আল আমিনের ওপর হামলার চেষ্টা, প্রধান অভিযুক্তসহ গ্রেপ্তার ২

