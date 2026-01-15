Ajker Patrika

দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীতে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৫৬
সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্সল্যাব মোড়সহ অন্তত তিনটি স্থানে সড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ দ্রুত জারির দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করেছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে সৃষ্ট যানজটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার পর সায়েন্স ল্যাব মোড়সহ অন্তত তিনটি স্থানে সড়ক অবরোধ করেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এর ফলে আশপাশ এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

অন্যদিকে সরকারি বাঙলা কলেজের শিক্ষার্থীরা টেকনিক্যাল ক্রসিংয়ে অবস্থান নেওয়ায় ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

আতিকুল রহমান নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘সরকার কেন এটা নিয়ে ঘোরাচ্ছে, আমরা জানি না। গতকাল আলটিমেটাম দেওয়ার পর তাদের কোনো হেলদোল নেই। তাই আমরা শিক্ষার্থীরা নামতে বাধ্য হয়েছি।’

একই দাবিতে গতকাল বুধবারও রাজধানীর বিভিন্ন ব্যস্ত সড়ক ও মোড়ে শিক্ষার্থীদের অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে দীর্ঘ সময় ধরে যানজটের সৃষ্টি হয় এবং নগরবাসীকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

উল্লেখ্য, ঢাকার বড় সাতটি সরকারি কলেজকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই নানা সংকট চলছে। ২০১৭ সালে কলেজগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হলে এসব সমস্যার সূচনা হয়। পরে গত বছরের জানুয়ারিতে সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করার ঘোষণা দেওয়া হয়। সর্বশেষ সরকার কলেজগুলোকে একীভূত করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ নামে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এই সাত কলেজ হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঅবরোধঢাকা বিভাগসাত কলেজঢাকাকলেজশিক্ষা
