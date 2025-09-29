Ajker Patrika
গাজীপুরে গণঅধিকারের এমপি প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টা

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরে গণঅধিকার পরিষদের নেতা আব্দুর রহমানকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল রোববার রাতে গাজীপুর মহানগরীর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বড়বাড়ি এলাকায়।

আহত আব্দুর রহমান জেলা গণঅধিকার পরিষদের সহসভাপতি ও গাজীপুর-৬ আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদ থেকে মনোনীত এমপি প্রার্থী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাজীপুর মহানগর শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি মাজেদুর রশীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে আব্দুর রহমান দৈনন্দিন কাজ শেষে বাসায় ফিরছিলেন। ফেরার পথে বড়বাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাঁকে অপহরণের চেষ্টা চালায়।

এ সময় দুর্বৃত্তরা আব্দুর রহমানকে জোর করে একটি হায়েজ মাইক্রোবাসে ওঠানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু তিনি মাইক্রোবাসে উঠতে অস্বীকৃতি জানালে দুর্বৃত্তরা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে অনেক দূর নিয়ে যায়। একপর্যায়ের সেখানে পুলিশের টহল গাড়ি দেখে মাইক্রোবাসে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে আব্দুর রহমানকে ধাক্কা দিয়ে সড়কের পাশে ফেলে দিয়ে মাইক্রোবাসটি দ্রুতগতিতে চলে যায়।

মাজেদুর রশীদ আরও বলেন, আব্দুর রহমানকে হত্যার জন্য এ হামলা চালানো হয়েছে। তাঁরা এ ঘটনার নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে দুর্বৃত্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এ বিষয়ে গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানান, পুলিশ আহত অবস্থায় আব্দুর রহমানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। এ হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে মামলা রুজু করা হবে।

