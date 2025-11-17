Ajker Patrika

কালিয়াকৈরে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের নামফলকে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার খাড়াজোড়া এলাকায় গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের নামফলকে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। একই সময়ে প্রধান ফটকের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সোমবার ভোর পৌনে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও কারখানার নিরাপত্তাকর্মীরা জানান, ভোরের দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত এসে নামফলকে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। নিরাপত্তাকর্মীরা পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে নামফলকের একটি অংশ পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কারখানার নিরাপত্তা সুপারভাইজার সিরাজুল ইসলাম বলেন, ভোর পৌনে ৫টার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত হঠাৎ আগুন লাগিয়ে ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

