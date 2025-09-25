টিকটক করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল যুবকের

গাজীপুর প্রতিনিধি
টিকটক করতে গিয়ে গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলস্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উত্তর পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম নুর ইসলাম (৩৫)। তিনি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সলপ গ্রামের শামসুল হকের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. নাদির-উজ-জামান বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে নুর ইসলাম স্টেশনে মোবাইল ফোন দিয়ে টিকটকের ভিডিও ধারণ করছিলেন। এ সময় ঢাকাগামী ৫০ নম্বর বলাকা কমিউটার ট্রেন ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাওয়ার সময় ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি প্ল্যাটফর্মে পড়ে যান। এতে তাঁর ডান হাত থেঁতলে যায় এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত জখম হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ভ্যানে করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
নাদির-উজ-জামান জানান, এই ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
