নদীতে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে অসুস্থ নারীর মৃত্যু

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তিস্তা নদীতে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে জরিনা বেগম (৫০) নামের এক অসুস্থ নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কাপাসিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মঞ্জু মিয়া। তিনি বলেন, গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে তিনি মারা যান।
নিহত জরিনা বেগম উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়নের ভাটি কাপাসিয়া গ্রামের মো. জয়নাল মিয়ার স্ত্রী।
ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জু মিয়া জানান, সোমবার বেলা ১১টার দিকে হঠাৎ করে তিস্তা নদীতে উজানের স্রোতে ভারতের দিক থেকে ভেসে আসে বড় বড় শুকনো কাঠের গুঁড়ি ও ডালপালা। সেগুলো সংগ্রহ করতে যান ওই নারী। না খেয়ে সারা দিন কাঠ সংগ্রহ করেন।
এ সময় নদীর পাড়ে অসুস্থ হন জরিনা বেগম। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নিকটস্থ পল্লি চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান।
