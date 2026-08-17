Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

হ্যান্ডেল ছেড়ে মোটরসাইকেল চালানোর ভিডিও করতে গিয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
হ্যান্ডেল ছেড়ে মোটরসাইকেল চালানোর ভিডিও করতে গিয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত
দুর্ঘটনার পর শাওনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চলন্ত মোটরসাইকেলে ভিডিও বানাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এক কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ-রাজা বিরাট সড়কের ইসলামপুর কারেন্টের মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই কনটেন্ট ক্রিয়েটরের নাম শাওন মিয়া (৩২)। তিনি বগুড়া জেলার মোকামতলা উপজেলার দাড়িদহ সরদার পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও  প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, নিহত শাওন সম্প্রতি বিদেশ থেকে এসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট তৈরি করা শুরু করেন। তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে মোটরসাইকেল চালানোর ভিডিও তৈরি করতেন। আজ সকালে ভিডিও তৈরির সময় তিনি হাত ছেড়ে মোটরসাইকেল চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হন। আশেপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা রাহান খন্দকার বলেন, ‘নিহত শাওন হাত ছেড়ে দিয়ে মোটরসাইকেল চালানোর ভিডিও তৈরি করতেন। এতে তাঁর ফেসবুক পেজে প্রচুর ভিউ হতো। আজ একই ভিডিও করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন।’

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছিল। পরে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

গাইবান্ধানিহতগাইবান্ধা সদরজেলার খবররংপুর বিভাগমোটরসাইকেলগোবিন্দগঞ্জ
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