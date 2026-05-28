পলাশবাড়ীতে বাসচাপায় ছাত্রলীগ নেতাসহ নিহত ২

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন পলাশবাড়ী সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন) আহ্বায়ক হাসান আলী প্রধান (২৬)। এ ঘটনায় আরও একজন যুবক গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফারুক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার (২৭ মে) দিনগত রাত পৌনে ১টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পৌর শহরের রাইগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাতে রাইগ্রাম এলাকা থেকে অটোরিকশায় শহরের দিকে যাচ্ছিলেন হাসান আলী প্রধান ও মারুফ প্রধান (১৮)। রাইগ্রাম মোড়ে অটোরিকশাটি ঘোরানোর সময় ঢাকা থেকে রংপুরগামী একটি দ্রুতগামী বাস তাদের চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং তিনজন গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোরের দিকে হাসান আলী প্রধান ও অটোরিকশা চালক সিদ্দিক আলী (৩৫) মারা যান। আহত মারুফ প্রধানকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
হাইওয়ে পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসটি পালিয়ে গেছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারোয়ারে আলম খান বলেন, দুর্ঘটনার পর আহতদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গোপালগঞ্জে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শিশু, এক অন্তঃসত্ত্বা নারী ও তিনজন পুরুষ রয়েছে। এ ঘটনায় আরও অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে।৪২ মিনিট আগে
স্বাদে ঝাঁজালো এই পানের বাড়তি চাহিদা থাকায় অন্য সময়ের তুলনায় প্রতি পোন (৮০ টি) পানের দাম বেড়েছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত।২ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় কোরবানির মাংস মসজিদে রাখা হবে নাকি গ্রামের মাতব্বরের বাড়িতে নেওয়া হবে—এ নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারী-পুরুষসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) অধ্যক্ষ মাওলানা মশিউর রহমান খান চিতলমারীতে নিজ গ্রামের ঈদগাহে ঈদের নামাজের ইমামতি করেছেন। তিনি প্রায় ৪৫ বছর ধরে একই ঈদগাহে ইমামতি করে আসছেন। নামাজ শেষে তিনি ত্যাগ ও মানবিকতার মাধ্যমে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান।২ ঘণ্টা আগে