৪৫ বছর ধরে ঈদের নামাজে ইমামতি করছেন এমপি মশিউর রহমান

গত প্রায় ৪৫ বছর ধরে একই ঈদগাহে ইমামতি করে আসছেন বাগেরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা মশিউর রহমান খান। এবারও তিনি নিজ গ্রামের ঈদগাহে ঈদের নামাজের ইমামতি করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় চিতলমারী উপজেলার আড়ুয়াবর্নী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঈদগাহ মাঠে তিনি নামাজ পরিচালনা করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি আড়ুয়াবর্নী চরপাড়া গ্রামে।
স্থানীয়রা জানান, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি এই ঈদগাহে ঈদের নামাজের ইমামতি করে আসছেন, যা প্রায় ৪৫ বছরের ধারাবাহিকতা।
নামাজ ও খুতবা শেষে সংসদ সদস্য মাওলানা মশিউর রহমান বলেন, “আমাদের মনের পশুত্ব ত্যাগ করাই হলো প্রকৃত কোরবানি। ত্যাগের মহিমায় আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াব এবং সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাব।”
পরে তিনি মুসল্লিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন। এরপর মুসলিম উম্মাহসহ বিশ্বের সব মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় মোনাজাত করা হয়।
ঈদের জামাতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড চিতলমারী উপজেলা শাখার সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মুজিবর রহমান এবং চিতলমারী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফজলুল হকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
