Ajker Patrika
গাইবান্ধা

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের দুই পা বিচ্ছিন্ন, পরে মৃত্যু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের দুই পা বিচ্ছিন্ন, পরে মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার বোনারপাড়া রেলস্টেশনে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে দুই পা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রিপন মিয়া (৩৫) নামের এক যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

আজ শনিবার বিকেল ৫টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জিয়াউর রহমান জিয়া।

নিহত রিপন মিয়া গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দলদিয়া গ্রামের দুদু মিয়ার ছেলে।

রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর করতোয়া এক্সপ্রেস বোনারপাড়া রেলস্টেশনে যাত্রাবিরতি করে। পরে ট্রেনটি গাইবান্ধার উদ্দেশে স্টেশন ত্যাগ করার সময় সিগন্যালের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পরে রেলওয়ে পুলিশ রিপন মিয়াকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা ও রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণের পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে আনুমানিক বেলা ৩টায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার এসআই জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, দুর্ঘটনায় রিপনের দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে রংপুরে নেওয়া হচ্ছিল; কিন্তু পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রেলওয়ে পুলিশ জানায়, কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি ট্রেনের দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গিয়ে ট্রেনের চাকায় তাঁর দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বিষয়:

রেলওয়ে পুলিশদুর্ঘটনাট্রেনগাইবান্ধা সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
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