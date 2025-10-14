Ajker Patrika
জামিনে এসে হুমকির অভিযোগ নির্যাতন মামলার আসামির বিরুদ্ধে

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ১২
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামি জামিনে এসে মামলা তুলে নিতে বাদী এবং তাঁর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ভুক্তভোগী এবং তাঁর পরিবারের লোকজন নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সামনে এ অভিযোগ তোলেন।

ভুক্তভোগী ওই গৃহবধূর বাড়ি উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের পূর্ব বেলকা গ্রামে।

জানা গেছে, ১৪ মে গাইবান্ধা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ আদালতে মামলা করেন ভুক্তভোগী ওই গৃহবধূ। এতে গৃহবধূর স্বামী মো. লাজু মিয়াসহ (২৪) চারজনকে আসামি করা হয়। পরে গত ১৯ সেপ্টেম্বর আদালতে জামিনের আবেদন করলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে ২৯ সেপ্টেম্বর লাজু মিয়া বাদে অন্য তিন আসামিকে জামিন দেওয়া হয়।

জামিনে থাকা তিন আসামি হলেন লাজু মিয়ার বাবা মো. আলেপ উদ্দিন (৫০), মা মোছা. সাজেদা বেগম (৪৮) ও বড় ভাই মো. নুর ইসলাম মিয়া (২৮)।

ভুক্তভোগী ওই গৃহবধূ এবং তাঁর পরিবারের অভিযোগ, জামিনে থাকা তিন আসামি ও তাঁর স্বজনেরা মামলা তুলে নিতে বাদী ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন। এমনকি গৃহবধূর গর্ভে থাকা সন্তানকেও মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে আসামিরা।

ভুক্তভোগী নারী বলেন, ‘আমার জীবন তো শেষ। কিন্তু আমি আমার পেটের সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে চাই। আমার স্বামী জেল থেকে ছাড়া পেলে পেটের বাচ্চাসহ আমাকে মেরে ফেলবেন। এ ধরনের ভয় দেখাচ্ছেন আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। আমার খুব ভয় হচ্ছে।’

ভুক্তভোগীর বাবা বলেন, ‘বিয়ের পর জামাতা লাজু মিয়াকে স্থানীয় বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণির একটি চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলাম। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর থেকেই সে আমার মেয়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। পারিবারিক বিষয়ে সামান্য অজুহাতেও তাকে মারধর করত। জামাই এখনো জেলহাজতে আছে। বের হলে নাকি আমাদের নাকি ক্ষতি করবে। মেয়েকে নিয়ে টেনশনে আছি।’

এ বিষয়ে আসামি পক্ষের লোকজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে তাঁদের পাওয়া যায়নি।

সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘বিষয়টি আপনার মাধ্যমে জানলাম। অভিযোগ দিতে বলেন। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

